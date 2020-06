Al via il “Venerdrink”ai Bufalini

Venerdì 26 giugno torna l’appuntamento con il Venerdrink ai Bufalini (via di Val Tellina 118) alle ore 20:30.

Protagonisti del primo appuntamento il Duo Rinalduzzi&Rinaudo (Marco Rinalduzzi alla chitarra e voce e Riccardo Rinaudo voce e chitarra). Il duo nasce da un’esigenza di Marco e Riccardo di riarrangiare, rivedere e, soprattutto, dal piacere di ricantare alcuni dei brani che hanno accompagnato i due artisti nel corso della loro vita e della loro crescita musicale.

Insieme hanno deciso di riprendere brani di vario genere che vanno da Sting ai Beatles, da Simon & Garfunkel a Stevie Wonder, fino a Bob Marley, senza tralasciare i brani che Marco Rinalduzzi ha scritto e prodotto per Giorgia e Alex Baroni, tanto per citarne alcuni.

Tutto il repertorio viene eseguito rigorosamente e volutamente in chiave acustica spogliando completamente i brani da qualsiasi altro strumento facendo risaltare la bellezza della scrittura di questi capolavori cantati.

Per info e prenotazioni: 0645435511