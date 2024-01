Vertice Italia-Africa, chiusure al traffico Domenica 28 e Lunedì 29 Gennaio 2024

Lunedì 29 Gennaio 2024 si terrà a Palazzo Madama il Vertice internazionale “Italia – Africa. Un ponte per una crescita comune”, al quale prenderanno parte numerosi Capi di Stato, di Governo e Ministri dei Paesi africani, nonché i vertici dell’Unione europea, dell’Unione africana e delle principali Organizzazioni internazionali. La Questura di Roma ha disposto la chiusura di diverse aree nel centro storico.

A partire già dal primo pomeriggio di Domenica 28 Gennaio 2024 saranno interdette al traffico veicolare: via Ventiquattro maggio, Piazza del Quirinale, via del Quirinale, via della Consulta, via Mazzarino tra da via Nazionale a Via Ventiquattro Maggio.

Dalle prime ore del mattino di lunedì 29 gennaio saranno inoltre vietate al transito Piazza di S. Andrea della Valle, Corso del Rinascimento, Piazza delle Cinque Lune, Piazza Tor Sanguigna, Via Giuseppe Zanardelli, Via di Monte Brianzo, Piazza di Ponte Umberto I, Piazza di Sant’Apollinare.

La Polizia Locale di Roma Capitale provvederà ad un rafforzamento dei servizi di viabilità a largo raggio nelle zone interessate, fino a cessate esigenze.