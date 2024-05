Viabilità, le modifiche per il fine settimana in città

Diversi eventi sportivi e manifestazioni in programma a Roma Sabato 4 e Domenica 5 maggio: cambiano quindi viabilità e trasporto pubblico.

Sabato e Domenica, dalle 9 alle 16, per consentire al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Caserma “Pastrengo” il posizionamento di macchine operatrici per i lavori di efficientamento energetico, sarà chiusa al traffico via di Villa San Filippo, ai Parioli. Saranno deviate le linee 53d e 360. La 53d proveniente da via Archimede e la 360 in arrivo da piazza delle Muse, da piazza Digione proseguiranno su via Gualtiero Castellini, viale Parioli, piazza Ungheria e viale Rossini. saranno temporaneamente sospese le fermate numero 70467, 70468, 70470 e 70471.

Domenica, dalle 7, per la manifestazione “Corri a Tor Vergata“, saranno chiuse al traffico via Columbia, via Cambridge, viale Heidelberg, via Montpellier, via Cracovia, via Salamanca, viale Gismondi, viale dell’Archiginnasio, viale Guido Carli, via di Grotta Perfetta. Bus deviati.

Domenica, dalle 8 alle 22, per fare posto al mercatino, sarà chiusa al traffico via dei Castani, tra piazza dei Mirti e via dei Faggi. Bus deviati.

Domenica, per verifiche sulle alberature, dalle 7 alle 11, sarà chiusa al traffico piazza Istria. Dalle 7 lo stop scatterà anche su corso Trieste, tra piazza Istria e via Chiana, in entrambi i sensi di marcia. Bus deviati.

Domenica, a Ostia, per un’iniziativa culturale, sarà chiuso viale delle Repubbliche Marinare nella carreggiata e tratto e verso lungomare Toscanelli-corso Duca di Genova. Bus deviati.

Da Lunedì 6 a Venerdì 10 Maggio, dalle 8 alle 17, per interventi sulle alberature, sarà chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia, viale del Policlinico, tra piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università. Bus deviati.

Dalle 20:45 all’Olimpico per la trentacinquesima giornata del campionato di serie A in programma Roma-Juventus. Previsto il consueto piano della viabilità.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale .

