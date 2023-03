Vivicittà 2023: domenica 2 aprile la Corsa dei diritti in tutta Italia

Questa mattina 29 marzo 2023 a Roma presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Newton di viale Manzoni si è tenuta la conferenza stampa nazionale della Vivicittà.

Alla presidenza: Tiziana Pesce, presidente Nazionale Uisp, Cristina Costarelli, presidente del Liceo Newton e il presidente ANP – Associazione Nazionale Presidi – sezione Lazio, il Campione Stefano Mei.

La conferenza stampa di oggi della Vivicittà è stata un’occasione di informazioni e di didattica, alla presenza di alcune classi del liceo insieme ai loro professori e professoresse. Sono state annunciate le novità dell’edizione 2023 della “Corsa più grande del mondo”, come è stata definita negli anni, ma sarà anche l’occasione per un dialogo con i ragazzi, che sono intervenuti insieme ai loro professori, hanno fatto domande e considerazioni sull’importanza dei diritti e su come trasmetterli attraverso lo sport.

Un movimento globale che, ancora una volta, metterà al centro le persone e i loro diritti, l’ambiente e la pace”, ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, nel corso della presentazione di questa mattina

“Sono molte le motivazioni sociali che arricchiscono Vicicittà – ha detto Stefano Mei, presidente nazionale Fidal – a cominciare dalla possibilità di gareggiare simultaneamente in varie città. Vivicittà è stata antesignana della attuale passione per la corsa e del successo delle corse cittadine degli ultimi anni”.

Nel corso della presentazione si sono alternati interventi video e in presenza di Vito Cozzoli, presidente Sport e Salute spa; Giovanni Malagò, presidente Coni e di rappresentanti del mondo della scuola e delle carceri (dove tornerà a svolgersi Vivicittà), con Cristina Costarelli, preside del Liceo Newton e Francesca Paola Lucrezi, direttrice degli Istituti penitenziari di Brescia.

Vivicittà è organizzata con il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Media partner della manifestazione podistica sono: Corriere dello Sport e Rai Radio 1. Partner istituzionale di Vivicittà è Marsh, broker assicurativo. Ricordiamo la collaborazione della Fidal-Federazione italiana atletica leggera, da sempre al fianco di Vivicittà. I partner internazionali sono Isca-International Sport and Culture Association e Fsgt-Fédération sportive et gymnique du travail, associazione di sport per tutti francese.

Anche l’Istituto di Scienza dello Sport del Coni è partner di Vivicittà, grazie al lavoro di Sandro Donati e dell’intero team di ricerca che si è occupato di realizzare i coefficienti che, grazie all’equilibrazione dei percorsi, consentono la realizzazione della classifica unica compensata.

A Roma si parte dal Fulvio Bernardini a Pietralata

Ecco che cosa succederà città per città: la periferia conquista il centro: con questo slogan la corsa dell’Uisp torna nella Capitale dopo una dozzina di anni. Si parte dall’impianto sportivo Fulvio Bernardini, si attraversa il quartiere di Pietralata, caro a Pasolini, poi quello del Nomentano e il Parco dell’Aniene, per tornare all’impianto Bernardini. La partenza, che avverrà alle ore 9:30, sarà a Via dell’Acqua Marcia e toccherà i quartieri di Pietralata, Ponte Mammolo, Santa Maria del Soccorso, Montesacro alto, Città Giardino attraversando la Riserva Naturale della Valle dell’Aniene e il Ponte Nomentano per arrivare nuovamente al punto di inizio.