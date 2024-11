Welfare di Comunità Colombi, al via la co-progettazione

Al via la coprogettazione Welfare di Comunità Colombi.

La valorizzazione della struttura di accoglienza per minori di Via dei Colombi 190, che diventa un luogo aperto capace di entrare in connessione con il territorio, è il fulcro del percorso di condivisione avviato e finanziato da Roma Capitale con la cittadinanza.

In partenza una serie di attività e laboratori aperti a tutti coloro che vorranno partecipare, realizzati con le cooperative Programma Integra, Il Cammino, Famiglie Anziani Infanzia F.A.I., Parsec, Spes contra Spem e la partecipazione attiva del Municipio VI e delle realtà della rete territoriale.

“Rafforzare l’esperienza che stiamo vivendo insieme alle cooperative coinvolte nella gestione dei Centri di Pronta Accoglienza e dei Gruppi Appartamento – ha spiegato l’Assessora alle Politiche Sociali Barbara Funari – significa potenziare e rendere replicabile un modello di gestione che includa il quartiere, la cittadinanza, mediante una continua mappatura dei bisogni”.

“Una mappatura che – ha sottolineato la Direttrice Stefania Milone, U.O. Protezione persone minore età Dipartimento politiche sociali – è l’anima del tavolo di coprogettazione per fare in modo che le attività e i laboratori che verranno proposti siano rispondenti alle necessità del quartiere e del territorio nel suo complesso. Via dei Colombi non è un problema, diventa una opportunità nella rete e per la rete territoriale. Una risorsa per tutti noi”.

Il Direttore Massimiliano Basciano, Direzione Socio Educativa-Municipio VI, ha condiviso il valore della coprogettazione per l’inclusione nel tessuto sociale dei ragazzi accolti, con l’impegno del Municipio di partecipare e promuovere le attività che verranno sviluppate insieme ai Servizi Sociali.

Il quadro entro il quale la coprogettazione si muoverà è stato delineato dal Sociologo Maurizio Fiasco.

In primo piano la necessità di valorizzare l’abitare mediante una progettualità che sappia definire come si compone il capitale sociale del quartiere, Torre Maura, e della periferia dove si trova la struttura di accoglienza.

Focus su quanto sia importante interrogarsi e chiedere alla popolazione cosa significhi il luogo per chi lo abita e quanto sia indispensabile ragionare insieme su come costruire spazi di relazione, comunicazione, empatia.

“Il nostro compito e la funzione della coprogettazione – ha spiegato il sociologo Fiasco – è andare a conoscere e mettere in trasparenza le risorse nascoste. Le opportunità. Ogni periferia può essere una opportunità per chi la abita”.

La rete degli aderenti:

ASLRM2

Università Tor Vergata – Master MARIS Rendicontazione Innovazione Sostenibilità

Università Tor Vergata – Il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società

Teatro dell’Opera di Roma

Coop. Assalto al Cielo

Ass. Culturale Intermusica

Coop. Cospexa

Cubo Libro APS

ASD Fusolab APS

Associazione La Via del Fare

APS Opes Roma

Ridaje SRL

Refugees Welcome Italia ETS

Retake Roma ODV Gruppo Torre Maura/Torre Spaccata/Alessandrino

ASD Roma Otto Team

SSD Runner Trainer

Save the Children Italia ETS

Coop. SS Pietro e Paolo Patroni di Roma

