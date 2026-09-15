World Cleanup Day, Roma si mobilita: volontari Retake in campo contro rifiuti e degrado

Un’armata pacifica di volontari ed attivisti armati di guanti, sacchi della spazzatura, raschietti e pennelli è pronta ad attraversare l’intera Capitale.

Entra nel vivo il fitto programma di iniziative promosso dall’associazione Retake Roma in occasione del World Cleanup Day 2026, l’evento globale nato per contrastare la piaga dell’inquinamento da plastica e dell’abbandono indisturbato dei rifiuti negli spazi pubblici.

Fino al 24 settembre, la mobilitazione toccherà capillarmente ogni quadrante cittadino, abbattendo la barriera tra centro storico e quadranti periferici per trasformare il senso civico in una risposta concreta al degrado urbano.

Dal 15 al 24 settembre: la mappa degli interventi in città

Il fittissimo ruolino di marcia prevede azioni mirate e differenziate a seconda delle criticità segnalate nei vari territori:

Le prime tappe (15-19 settembre): Si comincia oggi, martedì 15 settembre, a Piazza Volsinio, con la bonifica ed il ripristino dei marciapiedi antistanti i plessi scolastici Mazzini ed Esopo.

Mercoledì 16 settembre i volontari faranno tappa al Parco del Colle Oppio, a due passi dal Colosseo.

Sabato 19 settembre le squadre entreranno simultaneamente in azione a Ostia, in Piazza Imola ed al Parco degli Acquedotti.

La maxi-domenica di pulizia (20 settembre): Sarà il momento di massima estensione della campagna. I blitz scatteranno contemporaneamente a Muratella, alla Tenuta della Mistica (dove ci si dedicherà alla rigenerazione della Food Forest), all’Infernetto, in Piazza dell’Acquedotto Alessandrino, a Monteverde Vecchio, nel quadrante Bravetta-Pisana, a Borghesiana-Finocchio ed in Piazza Pio XI.

Il gran finale a San Lorenzo (24 settembre): L’evento conclusivo si terrà giovedì 24 settembre con un intervento di pulizia diffusa nel quartiere universitario, con punto di ritrovo e partenza lungo Viale dello Scalo San Lorenzo.

Plogging, arredi urbani e l’app per arruolarsi

Dalla rimozione delle micro-discariche al plogging (la raccolta di spazzatura mentre si fa jogging), fino alla verniciatura delle panchine e della cancellatura di scritte vandaliche dalle fermate dei bus, il progetto mira a ristabilire un legame affettivo e di tutela nei confronti dei beni comuni.

“Il World Cleanup Day ci rammenta come le sfide ecologiche globali partano prima di tutto dalla cura del marciapiede sotto casa” spiegano i referenti di Retake Roma. “Prendersi cura di una piazza o di un giardino pubblico significa riappropriarsi della propria comunità”.

L’iniziativa è integralmente aperta alla cittadinanza: per consultare gli orari precisi, le posizioni esatte dei punti di ritrovo e registrarsi ai singoli appuntamenti è sufficiente scaricare e consultare l’applicazione ufficiale Retake.

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