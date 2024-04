1 Maggio a Capannelle: una storia lunga 100 anni

Mercoledì 1 Maggio 2024 la tradizione si ripete: l’impianto delle Capannelle è pronto per il consueto appuntamento con la festa dei lavoratori all’ippodromo. Come accade ormai da cento anni.

Il giorno di Pasquetta e il primo maggio sono i due giorni canonici dedicati alla gita fuori porta e l’accogliente polmone verde di Capannelle è storicamente la prima tappa sulla strada verso i Castelli. Occasione di picnic, di gita in famiglia già dalla mattina, ma soprattutto opportunità di ammirare i cavalli e le prestigiose corse al galoppo organizzate all’ippodromo romano.

Non soltanto momento di evasione festiva quindi ma anche pomeriggio di spessore tecnico, quello che Hippogroup Roma Capannelle offre ai suoi appassionati. In programma due corse per i debuttanti di due anni, potenziale tutto da scoprire, due corse di sfollamento al Parioli e Regina Elena appena disputati e altrettante riservate ai purosangue Arabi, oltre a due handicap che rappresentano spettacolo assicurato. Otto corse in totale, sei sulla pista piccola e due in quella dritta, naturalmente sempre in erba, con distanze che andranno dai 1000 fino ai 1900 metri.

L’apertura del pomeriggio è prevista alle 14.25 con le femmine di due anni, rigorosamente al debutto, nel Premio Marguerite Vernaut. Saranno in cinque al via e per la vincitrice si apriranno le gabbie del prossimo Premio Perrone nel sontuoso Derby Day del 19 maggio.

I maschi, sempre di due anni e sui 1000, risponderanno nella terza corsa alle 15.40, il Premio Toulouse Lautrec. Anche qui in cinque, pronti per primo step verso il Primi Passi.

Ai gentlemen e le amazzoni è riservata la seconda corsa, alle 15.05, il Premio Roberto Bottanelli. Ben 11 cavalli alla partenza sui 1900 metri con Blanc Menteur, Have a Cigar, Eutropia e Chiamami Boss possibili protagonisti.

Quindi le due corse di sfollamento: prima si disputerà il Premio Saccaroa, (quinta corsa alle 16.50), sul miglio e con cinque al via: Cacahuete, Nisida, Orange Crush, Private Getaway e Sora Lina.

Il pendant, Premio Doria, sesta corsa alle 17.25, sempre sul miglio, vedrà sette cavalli tra cui Super Matteo, Lord of Rules, Fly By Fly e Barno. Un bel campo di partenti con un invitante premio finale per il laureato: il via libera verso il Premio Sbarigia e il Derby Day.

Da non perdere infine le due prove per Purosangue Arabo, entrambe sul miglio: il Premio Anica 3, appunto per i tre anni, in cartellone alle 16.15 come quarta corsa, e il Premio Anica 4+, per gli anziani, settima corsa alle 18.05.

Gran chiusura di pomeriggio alle 18.40 con la seconda tris, il Premio Brecciaia, sui 1400 con ben 15 protagonisti, perizia di difficile soluzione con Yukkhe, Bluma, Meran, Alen Key e Rose Zhar tra i favoriti.

E intanto già cresce la febbre del Derby: Domenica 19 Maggio 2024 è la data da segnare con il circoletto azzurro sulle agende di tutti, per non perdere un’altra indimenticabile giornata all’Ippodromo Capannelle.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati