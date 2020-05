14 Maggio 1590… Roma, viene ultimata la Cupola di San Pietro

Il 14 Maggio del 1590, in una magnifica giornata di primavera, terminata la solenne Messa di ringraziamento, sulla Cupola di San Pietro viene collocata l’ultima pietra (sulla quale è scolpito il nome di Papa Sisto V).

Viene così completato l’anello superiore destinato a sostenere la Lanterna.

Era il 19 gennaio del 1587 quando, trascorsi oltre venti anni dalla morte di Michelangelo, Giacomo della Porta, assistito da Domenico Fontana, riceveva dal Pontefice l’incarico di completare la Cupola.

Il 19 maggio dello stesso anno, tra il tripudio della folla e sontuosi giochi pirotecnici, Papa Sisto V, con la celebrazione di una messa solenne, potrà inaugurare la chiusura dell’occhio della Lanterna.

Accadde il 14 Maggio

964 Muore Giovanni XII, nato Ottaviano dei Conti di Tuscolo, Papa dal dicembre del 955 al dicembre del 963, quando viene deposto, e poi nuovamente dal febbraio del 964. Giovanni XII viene soprattutto ricordato per aver condotto una vita lussuosa, libertina e depravata.

1910 Muore l’architetto Gaetano Koch. Il suo nome è legato ad alcune delle opere principali realizzate nella Roma Umbertina: Palazzo Koch, sede della Banca d’Italia e i due palazzi a portici che formano Piazza della Repubblica.

1993 Fallito attentato dinamitardo, tramite autobomba, in via Fauro ai Parioli: obiettivo Maurizio Costanzo.

L’atto si inquadra nella serie di attentati della mafia che fecero diverse vittime in quello stesso anno.

Il giornalista resta illeso, mentre si contano quindici feriti.

1990 Iniziano gli Internazionali di Tennis al Foro Italico.

2000 Il Giro d’Italia parte da Roma.