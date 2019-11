17 Novembre 1821… Roma, il crollo del Teatro Valle

Il 17 Novembre del 1821 Giuseppe Valadier fa visita al cantiere del Teatro Valle in costruzione e nota una lesione in un’arcata.

Purtroppo è tardi, nella notte il Teatro Valle crolla.

Questo implica il passaggio della direzione dei lavori dal Valadier all’architetto Gaspare Salvi.

Almanacco del 17 Novembre

375 Muore l’Imperatore Flavio Valentiniano.

1660 Alessandro VII presenzia alla inaugurazione dell’Università della Sapienza.

1848 II Papa scioglie la Guardia Svizzera: ad essa subentra la Guardia Civica. Viene costituito un nuovo Governo (costituito da 6 ministri) guidato da Monsignor Carlo Emanuele Muzzarelli (prelato sensibile alle istanze liberali) con Giuseppe Galletti agli Interni e Terenzio Mamiani agli Esteri.

1853 Si impiantano i lampioni e si costruiscono i condotti per il gas in Via del Corso.

1950 Nasce Carlo Gregorio Verdone, regista, attore, sceneggiatore e doppiatore.