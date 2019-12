18 Dicembre 2015… Roma, Papa Francesco apre la Porta Santa della Carità presso l’Ostello Caritas della Stazione Termini

Il 18 Dicembre del 2015 Papa Francesco apre la Porta Santa della Carità presso l’Ostello della Caritas della Stazione Termini in occasione del Giubileo della Misericordia.

Accadde il 18 Dicembre

Roma Antica: Si svolgono gli Eponalia, festività in onore di Epona, la Dea dei cavalli e dei muli.

1352 Viene eletto Papa Innocenzo VI.

1898 La Legge di approvazione del nuovo Piano per la sistemazione della zona monumentale di Roma, sancisce la valenza “monumentale” e quindi il rilievo culturale, ai fini della tutela, di determinati immobili.

1935 Si svolge la Giornata della Fede: i romani si recano a Piazza Venezia per donare l’oro alla Patria (la fede nuziale). La prima a compiere il gesto è la regina Elena.

1943 Azione partigiana contro la Trattoria “Antonelli”, in via Fabio Massimo 101, affollata di militari tedeschi e fascisti: il bilancio è di 10 morti e numerosi feriti. Contemporaneamente, otto militari tedeschi vengono uccisi e numerosi altri rimangono feriti all’uscita dal Cinema “Barberini”, in Piazza del Tritone, per una bomba lanciata dai GAP.

1962 Si approva il nuovo Piano Regolatore, al quale saranno apportate massicce varianti generali nel 1971, nel 1974 e nel 1978.