19 Dicembre 1450… Roma, la sciagura di Ponte Sant’Angelo

Il 19 Dicembre del 1450 si verifica una grave sciagura a Ponte Sant’Angelo, mentre i pellegrini procedono verso San Pietro: una mula con due ceste, nelle quali siedono due donne, imbizzarrisce e

“la gente per la calca granne cascava in terra, et fo nello ditto ponte sì granne pressura”, scrive Stefano Infessura, “che lì vi morsero persone doiciento, e tre cavalli affocati, et la ditta mula et molti cascaro in fiume”.