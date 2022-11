I Piccoli Amici alla 3ª partita del Campionato 2022/2023 di calcetto Under 10 C.S.I.

Lista convocati per la 3ª giornata di andata del girone E Under 10, stilata, cancellata e rifatta, viste le assenze per malattia e per motivi famigliari dei bambini.

Nove bambini li abbiamo portati in campo.

Squadra ospitante Oratorio della Parrocchia di San Tommaso d’Aquino, squadra ospitata Oratorio/ AGC CORCOLLE CALCIO Via Monteprandone, 67 – Roma

Cronaca della partita

Oggi abbiamo vinto 7 a 3, L’aria di casa ci ha fatto bene.

L’ossatura della squadra è sempre la stessa, il “mio ragioniere” è rientrato dal week end dai nonni, e ci ha fatto un bel regalo.

Non dico bugie o fesserie, la vittoria conta, sempre. E’ arrivata.

Possiamo congratularci con noi stessi per gli allenamenti settimanali, la vicinanza al “gruppo squadra” dei convocati/malati, dei non convocati/poi convocati, l’accettazione dell’attesa dei miei panchinari odierni”, per poi giocare.

Il primo ad essere dispiaciuto di non vederli giocare tutti e per tutti e tre i tempi, sono io. Ma le mie scelte servono per dargli quei dieci minuti nell’arco dell’intera partita. Cambi di ruolo, si. Giocare si.

Sabato 3 dicembre non c’è campionato, ma noi giocheremo la nostra amichevole nell’ambito del gruppo.

Riceveranno entro giovedì mattina la convocazione per il sabato mattina alle ore 10.

Piccoli Amici ribadisco sempre: andiamo avanti lavorando sodo, siamo una squadra sempre, siamo un gruppo sempre. Con il lavoro ci si migliora, sempre.

Partita del Campionato 2022/2023 di calcetto Under 12 C.S.I.

Terza giornata di andata del girone Under 12 dell’Oratorio della Parrocchia San Tommaso d’Aquino, che ha giocato alle ore 17 di sabato 26 novembre 2022

Cronaca della partita

Anche gli Under 12 hanno vinto 7 a 3.

La squadra avversaria tutta al femminile.

Arbitro, il Dirigente della Under 10, Massimiliano Palma.

Complimenti a tutti.