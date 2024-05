Ancora una voragine in via Prenestina all’altezza del civico 690

È la quinta voragine che si apre sul marciapiede in via Prenestina all’altezza del civico 690 in due settimane, la più larga e pericolosa in quanto situata proprio davanti all’entrata di una farmacia.

È stato segnalato il pericolo ai vigili ieri 8 maggio 2024 alle 13 circa, ma finora non è venuto nessuno.

Ad ogni buon conto ci chiediamo se non sia il caso, invece di fare l’ennesimo rattoppo, eseguire un lavoro un po più adeguato e magari evitare di utilizzare il tratto alle macchine come se fosse una strada?

Si segnala che i cedimenti sono sempre dovuti al passaggio di veicoli grandi e pesanti quali SUV o camioncini di prodotti alimentari.



