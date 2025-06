“A 6 Zampe nel Parco” 2025 e la sorpresa di Fernanda Dell’Acqua

Nell’assolato pomeriggio del 2 giugno si è tenuta per la 23ª volta la tradizionale sfilata, a *scopo benefico, dei cani fantasia e di razza che ha animato la festa della Repubblica nel quartiere di Tor Tre Teste.

Dalle ore 17:00 amici a due e quattro zampe hanno iniziato a radunarsi di fronte al Parco giochi in via dei Campari 263 per l’appuntamento organizzato grazie alla passione dell’associazione Aida&A, a Il Giardino dei Demar, agli Amici del Parco, Abitare A e al sostegno di tanti amici volontari e degli **sponsor locali.

Apprezzata novità l’angolo preparato da Grazy 4 Pets che ha offerto gratuitamente un servizio di spazzolatura donando qualche coccola extra ai nostri compagni pelosetti.

Fernanda Dell’Acqua

Tutta la fase preparatoria si è svolta senza imprevisti e quindi ci ha pensato direttamente Fernanda Dell’Acqua, con un colpo di teatro come solo una professionista del suo livello avrebbe potuto fare, a regalare ai presenti un momento importante e molto toccante.

Alle ore 18:08, ha prima salutato tutti i presenti e poi chiamato vicino a sé sua nipote e dato l’annuncio che da quel momento lei non sarebbe stata più la titolare de Il Giardino dei Demar e che ora la nuova proprietaria è l’amata (e competente) Giada Parenti.

Trascinante, ferrato e amico degli animali, lo speaker Riccardo Capone che ha condotto l’evento con la consueta maestria.

Molti i cittadini che hanno offerto doni agli ospiti dei canili in cui opera con passione con i suoi volontari l’Associazione Aida&A.

Quest’anno non sono stati presenti rappresentanti del V municipio e non si è potuta affrontate la questione “Area cani” che non c’è, ma questo non ci impedisce di rimarcare quanto sia increscioso, al limite dell’incredibile, come un quartiere così esteso e soprattutto immerso nel verde non riesca ad avere un’area cani (dove in realtà ne servirebbero alcune e non una sola). Istituzioni competenti se ci siete battete un colpo o un bau bau.

Il video della sfilata

Felici tutti i partecipanti che hanno goduto di un pomeriggio in autentica serenità e condivisione. Molti i cittadini che hanno offerto doni agli ospiti dei canili in cui opera l’Associazione Aida&A e che ne hanno anche approfittato per fare piccoli acquisti nelle bancarelle “a 4 zampe” gestite sempre dai volontari.

I vincitori della A 6 Zampe nel Parco 2025

La sintesi fotografica a cura di Andrea Luciani

Le targhe ai vincitori sono state offerte e consegnate da Daniele Sale della “Planet Solidarietà Aps”.

Un grazie anche alla Giuria.

*LO SCOPO BENEFICO

I fondi raccolti con le iscrizioni sono stati devoluti per le attività istituzionali dell’A.I.D.A. & A. Odv (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente) che da anni si occupa di animali e ambiente. Attualmente gestisce il rifugio “La Grande Oasi” di Mazzano Romano, che ospita animali abbandonati.

Nel corso del pomeriggio è stato possibile, parlando con i volontari dell’Associazione, conoscere meglio le loro attività, come sostenere e adottare gli animali abbandonati.

L’Associazione, sia come educazione ambientale che per sostenere le spese di gestione del rifugio, invita a portare tappi e bottiglie di plastica (anche per la prossima edizione) che i volontari raccolgono e vendono a ditte specializzate nel riciclo.

All’associazione AIDA & A Odv è possibile devolvere il 5 per mille dell’Irpef apponendo la propria firma e scrivendo il codice 9 0 0 2 5 4 7 0 9 4 0 nel riquadro “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” del modello della dichiarazione dei redditi.

Chi desidera contattare l’associazione può chiamare il 3477169048, scrivere alla mail: info@aidaea.it e visitare il sito www.aidaea.it

L’A.I.D.A.&A. O.d.v. – Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente è una Associazione senza finalità di lucro, autonoma, apolitica ed apartitica, nata per opera ed iniziativa di un gruppo fondatore di volontari.

L’Associazione, in conformità a quanto disposto dalla Legge, si prefigge di perseguire la protezione degli animali e la prevenzione e repressione del loro maltrattamento, nonché la tutela dell’ambiente naturale.

**GLI SPONSOR

Con piacere ringraziamo gli sponsor che supportano l’iniziativa, alcuni di loro da numerosi anni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.