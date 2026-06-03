“A 6 zampe nel Parco”, successo per la 24ª edizione dell’evento benefico

Grande partecipazione nella giornata del 2 giugno 2026 al “Giardino dei Demar” per la 24ª edizione di “A 6 zampe nel Parco”, iniziativa dedicata ai nostri amici a quattro zampe che ha visto la presenza di famiglie, volontari, associazioni e tanti cittadini del territorio.

È stato un grandissimo momento di aggregazione e socialità, culminato con le premiazioni dedicate ai nostri amici a quattro zampe, in un clima di festa, sensibilizzazione e attenzione verso il mondo animale e il volontariato.

I fondi raccolti con le iscrizioni verranno devoluti per le attività istituzionali dell’A.I.D.A. & A. ODV (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente), realtà che da anni si occupa di animali e ambiente.

Hanno salutato i partecipanti il direttore di Abitare A Vincenzo Luciani (che ha sottolineato la mancata risposta delle istituzioni – dopo un quarto di secolo di vane richieste dei cittadini – per la creazione di alcune aree cani nel grande Parco) e la mitica Fernanda dell’Acqua del Giardino dei Demar. Animatore e conduttore della sfilata Riccardo Capone di A.I.D.A. & A. ODV.

Gradita ed apprezzata la presenza dei titolari di Concept Home che ha offerto un ristoro sia ai cani in concorso che ai loro amici.

Presente anche quest’anno Planet Solidarietà APS, associazione attiva da oltre vent’anni nel sociale, che ha partecipato all’evento come sponsor sostenitore, offrendo le targhe di premiazione consegnate ai vincitori della giornata.

A rappresentare la Planet Solidarietà nella consegna delle targhe di premiazione è stato Daniele Sale, che nel corso dell’evento ha portato i saluti del fondatore Francesco Figliomeni, della presidente Luisella Di Curzio e di tutti i volontari dell’associazione.

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