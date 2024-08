A Castelnuovo di Porto come Monte Mario, in fiamme la collina. Paura tra i residenti

Altra giornata di passione, ma anche tanta paura e caos hanno caratterizzato questo venerdì 2 agosto, con fiamme e fumo che hanno invaso il nord della Capitale e non solo.

A Castelnuovo di Porto, un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio, sollevando una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza.

Le fiamme, divampate poco dopo le 12:00 in via Montefiore, all’altezza della chiesa di San Sebastiano, hanno messo in allarme i residenti e le autorità locali.

La situazione è subito apparsa critica: la Polizia Locale ha tempestivamente allertato la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale e i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con autopompe ed elicotteri per domare il rogo.

Particolare attenzione è stata riservata ai condomini ai civici 41 e 43, minacciati dalle fiamme, mentre le squadre operative lavoravano senza sosta per mettere in sicurezza l’area.

Ma i problemi non si sono fermati qui. Nel pomeriggio, un altro incendio divampato nello spartitraffico dell’autostrada A91 Roma-Fiumicino ha mandato in tilt la circolazione, bloccando il traffico tra Parco Da Vinci e l’aeroporto Leonardo Da Vinci.

L’intervento dei soccorsi ha richiesto la chiusura del tratto al km 18,5, causando gravi disagi agli automobilisti.

Come se non bastasse, la Valle dell’Aniene è stata colpita da un ennesimo incendio scatenato da una vettura in fiamme. Il denso fumo ha reso difficoltoso il transito sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo, con lunghe code e rallentamenti tra gli svincoli di Tivoli e Castel Madama.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙