Trastevere: chiusi due cocktail bar per violazioni amministrative

Nel cuore della movida romana, a Trastevere, il fine settimana si è concluso con un colpo di scena per due noti cocktail bar del quartiere.

I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere, impegnati nei controlli serali, hanno infatti notificato ai gestori due provvedimenti di sospensione dell’attività, con tanto di chiusura temporanea dei locali.

Il provvedimento, firmato dal Questore di Roma e applicato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), prevede lo stop delle attività per 10 giorni.

La decisione arriva dopo una serie di accertamenti condotti nell’ultimo periodo, durante i quali i militari hanno rilevato reiterate violazioni amministrative, evidentemente non sanate dai titolari.

Il giro di vite fa parte di un piano più ampio messo in atto per garantire maggiore sicurezza e legalità nelle zone ad alta frequentazione notturna.

Trastevere, tra le mete preferite da romani e turisti per l’aperitivo e il dopocena, è infatti sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine, che da mesi presidiano le aree più affollate per prevenire episodi di degrado e garantire il rispetto delle norme. Per i due bar, dunque, si abbassano temporaneamente le serrande.

