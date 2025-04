Baby spacciatori a Colle Oppio: 13, 15 e 17 anni con hashish e coltello

Parco di Colle Oppio, a pochi metri dal Colosseo, era proprio qui che i tre giovanissimi si muovevano con la disinvoltura di chi è ormai abituato a non dare nell’occhio.

Ma qualcosa, nei loro gesti rapidi e nel modo in cui maneggiavano quei piccoli frammenti scuri, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, impegnati nei controlli di routine nella zona.

Appena si sono avvicinati, gli agenti hanno scoperto la scena: i tre — di appena 13, 15 e 17 anni — erano intenti a tagliare e confezionare dosi di hashish, usando con sorprendente precisione del cellophane e un coltellino sporco della stessa sostanza.

Attorno a loro, nascosti tra l’erba e gli zaini, gli strumenti del piccolo laboratorio da spaccio: nove involucri già pronti, un bilancino di precisione, e la sostanza divisa in porzioni come in un gioco pericoloso che, però, gioco non era affatto.

L’intervento dei Carabinieri ha fermato tutto in pochi istanti. I tre sono stati identificati e segnalati alla Procura della Repubblica per i Minorenni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Una storia che colpisce, non solo per la giovane età dei protagonisti, ma anche per lo scenario: un angolo di Roma ricco di storia, teatro di una vicenda che racconta le fragilità di una parte della sua gioventù.

