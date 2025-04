Auditorium parco della Musica apre le porte al nuovo show inclusivo del cast di “AbracaDown”

Passo dopo passo i ragazzi di “AbracaDown” hanno conquistato le platee di tutta Italia e la loro storia fantastica si appresta a diventare un film dal titolo “E’ fatta! Il viaggio più normale che ci sia”.

In attesa di assistere al primo road movie comico, che li vedrà sempre protagonisti, ecco un altro traguardo importante: l’arrivo del nuovo show nella prestigiosa location dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 15 aprile 2025 ore 21.00.

Uno spettacolo rinnovato e ancora più magico, diretto dal suo ideatore Francesco Leardini, in versione musical ma con una serie di illusioni ed incantesimi avvolti da mistero e simpatia.

“AbracaDown” è diventato anche un progetto per le scuole e da tempo coinvolge i bambini delle elementari e delle medie per ribadire l’importanza di un mondo più inclusivo e contro ogni forma di pregiudizio.

Abbattere le barriere è la mission di questo format che a breve si trasformerà anche in un libro per raccontare la passione, i sacrifici, la determinazione e le emozioni di chi ce l’ha fatta a dimostrare che non esistono limiti e tutto è possibile, nessuno escluso.

Per informazioni & prenotazioni mandare una mail a info@abracadown.it o Whatsapp 331 7348392.