Sfrecciano tra i semafori rossi con la droga a bordo: fermati dopo lo schianto

Era una notte come tante, finché un’auto a noleggio con tre persone a bordo – due uomini e una donna – non ha attirato l’attenzione di una pattuglia in servizio nei pressi di via Casilina.

Gli agenti hanno alzato la paletta, intimando l’alt. Ma invece di fermarsi, il conducente ha spinto sull’acceleratore, dando il via a un inseguimento a tutta velocità nel cuore della periferia romana.

È iniziata così una corsa pericolosa tra le strade di Roma Est: contromano, semafori rossi ignorati, manovre azzardate.

Una fuga folle e disperata che ha trovato il suo epilogo in via Tor Bella Monaca, quando l’auto in fuga ha impattato contro un altro veicolo, del tutto estraneo alla vicenda.

A quel punto, i tre hanno tentato l’ultima carta: sono scesi dall’auto e hanno cercato di dileguarsi a piedi. Ma gli agenti non hanno perso tempo. Li hanno inseguiti, bloccati e, nonostante la violenta reazione dei fuggitivi – che hanno provato a colpire i poliziotti con calci, pugni e minacce – sono riusciti a immobilizzarli.

Durante la perquisizione, all’interno della vettura è stata rinvenuta una scatola gialla con all’interno 5 pezzi di marijuana e 7 involucri di hashish, per un totale di circa 25 grammi. Con la droga, anche 700 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio: probabile provento dello spaccio.

La serata però non è finita lì. Durante il trasporto in commissariato, il più giovane dei due uomini, in evidente stato di agitazione, ha sferrato una testata contro il vetro posteriore della volante, mandandolo in frantumi.

Un gesto che ha costretto gli agenti a utilizzare lo spray urticante per contenerlo, vista anche l’aggressività crescente del gruppo.

Per i tre sono scattate le manette con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al giovane “testate” è stata contestata anche l’accusa di danneggiamento aggravato.

