Rifiuti, occupazioni e abusivismo: parte la bonifica dell’ex Borghetto degli Artigiani

Finalmente, dopo mesi di attesa e incertezze, la speranza dei residenti di Via di Acqua Bullicante sembra concretizzarsi. L’ex Borghetto degli Artigiani, tristemente noto per le sue occupazioni abusive e l’abbandono, sta per vivere una nuova fase di trasformazione.

A partire da oggi martedì 8 aprile, sono iniziate ufficialmente le operazioni per la rimozione dei cumuli di rifiuti che da troppo tempo deturpavano l’area, con l’aiuto di Ama e della Polizia Locale.

I rifiuti e la pulizia dell’area

Quella che sembrava una missione impossibile sta iniziando a prendere forma. Oltre dieci metri cubi di rifiuti indifferenziati sono stati rimossi, dando finalmente un segno tangibile di cambiamento.

Le operazioni, che coinvolgono il Municipio V e il minisindaco, Mauro Caliste, con l’assessore all’Ambiente, Edoardo Annucci, hanno visto la collaborazione di diverse forze, tra cui la polizia locale, che da tempo monitora la zona per contrastare lo spaccio e le occupazioni illegali.

L’intervento, seppur impegnativo, segna l’inizio di una lunga serie di operazioni che, con il contributo dei giardinieri comunali e delle indagini geognostiche, trasformeranno il volto dell’area. Un percorso che avrà il suo culmine il 22 aprile, data fissata per l’avvio delle demolizioni dei manufatti abusivi.

Le promesse non mantenute e le nuove aspettative

Quando, a dicembre 2024, si parlava della partenza delle demolizioni degli edifici abusivi nel 2025, i residenti del quartiere avevano temuto che ancora una volta il progetto rimanesse nel cassetto.

Dopo tutto, le promesse di bonifica erano state fatte anche in passato, ma la realtà aveva spesso smentito le dichiarazioni. Abusivismo, rifiuti, spaccio: nulla era mai cambiato. Ma ora, dopo la conferma del cronoprogramma, i cittadini hanno riposto nuove speranze nelle istituzioni.

A questo proposito alcuni residenti hanno chiesto di attivare un presidio fisso della polizia municipale nell’area del Borghetto per scoraggiare nuove occupazioni.

La fase finale della riqualificazione

Il progetto di riqualificazione dell’area di Via di Acqua Bullicante non si ferma alla demolizione degli edifici abusivi. Il sogno è quello di trasformare questo angolo di Roma in un parco pubblico a disposizione di tutti.

Il progetto, già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche e finanziato con un milione di euro, promette di coinvolgere i residenti in un percorso partecipativo per dare vita a uno spazio che risponda alle reali esigenze del territorio.

