San Basilio, nella tana del boss: circolo bocciofilo usato come quartier generale della droga

È scattata nel cuore della notte, quando il quartiere dormiva e le strade erano deserte, l’operazione che ha visto impegnati oltre 200 agenti della Polizia di Stato tra la Squadra Mobile di Roma e il IV Distretto San Basilio, sotto la regia della Direzione Distrettuale Antimafia e con l’occhio vigile del Reparto Volo a sorvegliare tutto dall’alto.

Nel mirino, ancora una volta, le periferie della Capitale, dove lo spaccio non si ferma mai. A finire nel cerchio della giustizia: sei persone arrestate, venticinque perquisite, per un totale di trentuno indagati con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione ai fini di spaccio.

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato circa 50.000 euro in contanti e due orologi di lusso, simboli evidenti di un sistema criminale ben rodato e remunerativo.

Le indagini – che hanno coinvolto quarantuno persone in totale – hanno fatto emergere uno scenario inquietante: al vertice dell’organizzazione, un 66enne italiano, indicato come il leader indiscusso della rete di spaccio che dominava il territorio tra via Corinaldo e via Montegiorgio, nel cuore di San Basilio.

La base operativa? Un insospettabile circolo bocciofilo, usato come quartier generale dell’associazione e gestito proprio dal capo. Ma il vero cuore pulsante dell’attività era nascosto nell’ingresso blindato di uno stabile, con tanto di porta corazzata e feritoia, da cui veniva gestita la vendita al dettaglio.

A sorvegliare tutto, un sistema organizzato di vedette pronte a segnalare ogni movimento sospetto delle forze dell’ordine.

Nel corso delle indagini, a rafforzare il quadro accusatorio, sono stati arrestati ben 33 soggetti in flagranza e sequestrati 3,5 kg di cocaina, mezzo chilo di marijuana e 100 grammi di hashish. Numeri che raccontano di un vero e proprio supermercato della droga, operativo 24 ore su 24.

L’operazione si è estesa ben oltre Roma, toccando anche le province di Latina, Frosinone, Viterbo e Perugia, e portando a galla una realtà criminale radicata, strutturata e difficile da scalfire.

