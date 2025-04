Operazioni di decoro urbano tra Esquilino e Rione Monti: arrestato uomo armato di cacciavite

Diverse le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Centro Storico e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) impegnate questa mattina nell’area compresa tra Esquilino e il Rione Monti, per alcune operazioni di ripristino del decoro urbano e sostegno delle persone senza fissa presenti nella zona, con la partecipazione di personale della Sala Operativa Sociale.

Durante l’intervento un uomo di 40 anni, di nazionalità filippina, nel tentativo di sottrarsi ai controlli, ha tentato di colpire con un cacciavite un agente che è riuscito a disarmarlo e bloccarlo. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Con l’ausilio di operatori e mezzi Ama, si è proceduto alla rimozione dei rifiuti presenti ed alla successiva pulizia e disinfezione dell’intera area, riuscendo così a restituire il decoro alla zona.

Un intervento analogo si è svolto nelle stesse ore anche in viale di Porta Tiburtina, a ridosso delle Mura Aureliane, dove le pattuglie del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale hanno identificato tre persone, prese in carico dalla Sala Operativa Sociale per la valutazione delle necessità sociali.

Anche in questo caso l’area è stata ripulita dai rifiuti, masserizie, tende e lamiere presenti a ridosso dell’area archeologica.

