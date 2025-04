La destinazione dei fondi TAV per il quartiere Tor Sapienza

Questi gli interventi proposti per le strade e viabilità:

Piazza Cesare de Cupis

Prolungamento via Tirateli

Prolungamento via Longoni

parcheggi

Via F .de Pisis altezza civico 21

Lungo via Tirateli

Stazione Tor Sapienza

Terrapieno via Luigi Appiani



Gli interventi per la sicurezza:

Istallazione para pedonale via Tor Sapienza

Miglioramento incroci via degli Armenti e via tor Cervara e per il futuro Intersezione via di Tor Tre Teste, via Prenestina, via Giorgio de Chirico

Nuovi marciapiedi in Via Collatina, Via Tor Cervara

Rifacimento via di Tor Sapienza e via di Tor Cervara via de Andreis, via Rosati, dei Vitelli, Alpi, Ruccellai

Sono intervenuti: il Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, il presidente della Commissione LL.PP. capitolina Antonio Stampete, il presidente del V municipio Mauro Caliste e la vicepresidente nonché assessore L.L.P.P Maura Lostia e le associazioni APS Michele Testa, Gruppo scout AGESCI Roma 108, Rete di impresa Tor Sapienza, TS idee odv.