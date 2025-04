Trullo, serratura forzata e bottino d’oro: fermata banda di georgiani

Roma, quartiere Trullo. Un cancello scavalcato in pieno giorno, una porta “lavorata” con maestria, e un bottino di gioielli già pronto per sparire nel nulla.

Sembrava tutto perfetto per i tre ladri professionisti, se non fosse stato per una telefonata provvidenziale al 112, partita da un cittadino attento.

È iniziata così la rocambolesca cattura di tre georgiani tra i 35 e i 40 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per furti simili, arrestati in flagranza di reato dagli agenti del IX Distretto Esposizione e dell’XI Distretto San Paolo.

Il luogo del colpo? Via Castiglione D’Orcia, qui all’improvviso, è scattato l’allarme. “Ho visto tre uomini scavalcare il cancello di un’abitazione,” ha detto l’uomo al telefono, mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

I poliziotti sono arrivati in pochi minuti. Hanno scavalcato anche loro il cancello, fiutando subito che c’era qualcosa che non andava.

Scale dopo scale, silenziosi ma decisi, sono saliti fino al secondo piano, dove li ha accolti una scena inequivocabile: la serratura di una porta d’ingresso appena forzata, il segno di un furto in corso.

E infatti, pochi istanti dopo, i tre “topi” sono sbucati dall’appartamento, con in tasca il bottino. Ma ad attenderli sulla soglia non c’era un taxi per la fuga, bensì gli agenti in divisa, che li hanno bloccati senza dargli il tempo di reagire. Uno ha provato a disfarsi degli arnesi da scasso, gettandoli a terra: troppo tardi.

Nelle tasche dei giubbotti: bracciali, collane, anelli in oro e argento, oltre a bigiotteria di valore. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, che ha potuto riabbracciare i suoi oggetti preziosi grazie alla prontezza della segnalazione e all’efficienza degli agenti.

I tre sono stati portati negli uffici del Distretto San Paolo, dove sono stati arrestati per furto aggravato e denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli – un vero arsenale da scasso: chiavi a mappa, brugole, cacciaviti, seghetti, grimaldelli e persino forbicine.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per tutti la custodia cautelare in carcere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.