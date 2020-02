A Cinquina e Castel Giubileo, bus per avvicinare i cittadini a scuole e servizi

Dopo l’apertura della strada a Colle Salario, altre due buone notizie riguardano la mobilità e il trasporto nel III Municipio. Da oggi, lunedì 3 febbraio, alla zona di Cinquina entra in vigore la tanto attesa modifica del percorso della linea 340 che, in questo modo, potrà finalmente servire la zona di via Pier Antonio Serassi dove sono localizzate le scuole ed il centro anziani. A Castel Giubileo, invece, sulla Via Salaria è ripristinata la fermata Cotral all’altezza di Via Grottazzolina. Entrambi i servizi sono stati fortemente voluti dai cittadini.

“Si tratta di due modifiche del servizio – commenta Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in una nota – che vengono incontro alle richieste dei residenti e che sono state rese possibili grazie alla collaborazione del Municipio rispettivamente con Roma Servizi per la Mobilità e con l’Assessorato alla mobilità della Regione Lazio. Sappiamo bene come esista un divario rilevante tra i quartieri più centrali del Municipio e quelli più esterni nella qualità e quantità dei servizi pubblici di collegamento offerti e come questo rappresenti uno degli aspetti che maggiormente incidono sulla percezione della qualità della vita nei centri urbani. Pertanto, queste due piccole novità rappresentano un passo avanti importante nella direzione di offrire a tutti un servizio adeguato”.