Accoltellata sul GRA, si lancia dalla macchina: rintracciato il compagno alle porte di Roma

Una corsa disperata sul Grande Raccordo Anulare, martedì mattina, si è trasformata in un incubo per una donna, 38 anni, di origini peruviane.

La giovane, è stata colpita con diverse coltellate dall’ex compagno mentre l’auto viaggiava a tutta velocità, nel tratto tra gli svincoli Cassia e Flaminia.

Ferita al torace, e alla mano, la 38enne ha trovato l’unica via di salvezza possibile: si è lanciata fuori dal veicolo, finendo sul ciglio della carreggiata.

A notarla, sanguinante e in evidente stato di choc, è stato un automobilista di passaggio che ha immediatamente chiamato il 112. In pochi minuti una pattuglia della Polstrada è arrivata sul posto, seguita dall’ambulanza del 118.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso: operata per una profonda ferita al torace, è attualmente ricoverata in prognosi riservata, ma secondo i medici le sue condizioni sono stabili.

Nel frattempo, la squadra Mobile – coordinata dal dirigente Roberto Giuseppe Pititto – ha dato il via a una caccia all’uomo durata un giorno intero.

L’ex compagno, fuggito subito dopo l’aggressione, è stato rintracciato dopo 24 ore a Fiano Romano, alle porte della Capitale.

L’uomo, che non risultava avere precedenti legati a violenza domestica o di genere, ma solo una denuncia per guida in stato d’ebbrezza, è ora in stato di fermo e a disposizione della Procura.

