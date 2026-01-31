Addio a Ileana Argentin: si è spenta a 62 anni la “guerriera” dei diritti dei disabili

La notizia della sua scomparsa, avvenuta oggi sabato 31 gennaio 2026, ha suscitato un’ondata di commozione in tutta la Capitale, unendo nel dolore colleghi di partito, avversari politici e il mondo del volontariato che Ileana ha rappresentato con orgoglio per decenni.

Una vita al servizio della comunità

La carriera di Ileana Argentin 62enne è stata un crescendo di impegno nelle istituzioni:

In Campidoglio: Protagonista della stagione amministrativa di Francesco Rutelli e Walter Veltroni, ha gestito deleghe cruciali come quelle sulla disabilità e sulla salute mentale, portando le esigenze dei più fragili al centro dell’agenda capitolina.

In Parlamento: Eletta deputata per due legislature (2008-2018), ha firmato e sostenuto leggi fondamentali per l’inclusione sociale e l’accessibilità, battendosi affinché nessuno venisse lasciato indietro.

Nel sociale: È stata alla guida della Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), portando l’esperienza del volontariato fin dentro i palazzi del potere.

Il ricordo dei compagni di battaglia

Il segretario del PD romano, Enzo Foschi, ha affidato ai social un commosso saluto: «Hai insegnato a tanti di noi cosa significa combattere e amare davvero la vita. Non sei passata invano».

Sulla stessa linea il deputato Roberto Morassut, che ne ha sottolineato la schiettezza e la forza d’animo: «È stata una donna forte che ha saputo rovesciare l’idea della fragilità come debolezza. Chi ha più bisogno di ricevere, spesso sa donare in maggior misura».

Anche dal territorio, la sezione PD Balduina e quella di Monte Mario (dove era iscritta) hanno ricordato il suo esempio di “grande lottatrice”.

