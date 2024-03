Addio quadri e codici, arriva il nuovo 730 semplificato: ecco come funziona

Come spiegava il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione in Senato, lo scorso 27 febbraio, i dati così confermati o modificati saranno riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione, senza la necessità di consultare le istruzioni e, quindi, di conoscere le “caselle” da valorizzare o i codici da indicare nelle righe del modello. Quando si confermerà o si modificherà il dato proposto il contribuente verrà avvisato con un messaggio, mentre se alcuni dati non venissero utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, ad esempio perché l’Agenzia non dispone di alcuni elementi necessari per il loro inserimento in dichiarazione, il contribuente sarà informato dei motivi del mancato utilizzo e sarà assistito tramite un percorso guidato.