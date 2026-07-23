Aeroporti di Roma svela “Open”: nasce il nuovo Smart Workplace da 16mila mq all’aeroporto di Fiumicino

Un’infrastruttura avveniristica pensata per rivoluzionare il concetto di lavoro all’interno del comparto aeronautico e commerciale. Aeroporti di Roma (società del Gruppo Mundys) ha inaugurato ufficialmente “Open – FCO Smart Workplace”, il nuovo centro direzionale di ultima generazione situato proprio di fronte al Terminal 1 dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”.

Il progetto, realizzato tra gennaio 2024 e aprile 2026, consolida il primato dello scalo romano — premiato per l’ottava volta dal 2018 come miglior aeroporto d’Europa — posizionandolo sempre più come un hub integrato, in grado di offrire servizi avanzati non solo ai passeggeri ma anche all’intera rete di vettori, aziende di handling e società di autonoleggio.

Mappa del centro: 600 postazioni, 35 sale meeting e grandi vettori globali

Sviluppato su una superficie complessiva di 16.000 metri quadrati, Open offre ambienti modulari ad uso esclusivo o condiviso, aree eventi e spazi dedicati al coworking e al networking d’impresa:

Capienza ed edifici: 70 uffici e 35 sale meeting in grado di ospitare fino a 600 persone contemporaneamente;

I nuovi quartieri generali: il centro ospiterà gli headquarters operativi di compagnie aeree internazionali tra cui ITA Airways, Emirates, American Airlines, Alaska Air, Delta e Air Canada, oltre a società di autonoleggio e handling;

Attrazione per il business: la struttura è predisposta anche per accogliere incontri di rappresentanza, workshop ed eventi aziendali per imprese esterne al settore puramente aeronautico.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, del Presidente della Commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda, del Presidente di Mundys Alessandro Benetton, del Vicepresidente Giampiero Massolo, del CEO Andrea Mangoni, unitamente ai vertici di ADR (il Presidente Vincenzo Nunziata e l’AD Marco Troncone), al Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo e ai vertici ENAC.

Sostenibilità LEED, solare e cantiere sorvegliato dall’Intelligenza Artificiale

Progettato da ADR Ingegneria e ADR Infrastrutture con l’obiettivo di ottenere la prestigiosa certificazione LEED, l’edificio risponde ai più elevati requisiti di efficienza energetica:

Architettura bioclimatica: facciate inclinate per schermare l’irraggiamento solare e ridurre il surriscaldamento estivo;

Energia pulita e risorse: impianto fotovoltaico in copertura da circa 67 kWp, illuminazione a LED gestita da un sistema intelligente Building Management System (BMS) e rete duale per il riciclo dell’acqua industriale;

Sicurezza e IA durante i lavori: in fase di cantiere è stato impiegato un sistema di videosorveglianza con intelligenza artificiale per rilevare automaticamente accessi non autorizzati o il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione (DPI).

Ad arricchire la dimensione architettonica è stata inoltre svelata la scultura site-specific “Continuum” dell’artista Michela Picchi, le cui linee fluide dialogano con i volumi trasparenti dell’edificio nell’ambito della valorizzazione dell’arte contemporanea promossa da ADR.

Le dichiarazioni dei vertici

“L’apertura di Open è un altro passo in avanti importante del percorso di sviluppo di Fiumicino. Lavorando con tenacia e creatività, ADR ha saputo trasformare l’hub della Capitale nel miglior aeroporto europeo, mettendo al primo posto qualità dei servizi, crescita sostenibile e innovazione. Continueremo a supportare ADR nella sfida di realizzare in tempo utile il piano di sviluppo dell’aeroporto, un progetto capace di generare valore per la comunità locale e il Paese.” Alessandro Benetton, Presidente di Mundys.

“Con OPEN compiamo un ulteriore passo nel percorso di sviluppo del nostro aeroporto, realizzando un’infrastruttura innovativa e sostenibile che rafforza l’offerta direzionale al servizio del distretto industriale aeroportuale. OPEN rappresenta un nuovo capitolo della nostra strategia di crescita verso l’aeroporto del futuro, che punta a traguardare i 100 milioni di passeggeri entro il 2046, consolidando il ruolo di Fiumicino come scalo globale.”Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza