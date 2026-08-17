Il Lazio corre e Rocca festeggia: export a +9,7%, turismo da 15 miliardi di euro

Un’accelerazione a passo spedito che stacca di netto gli indicatori nazionali e colloca il territorio laziale tra i motori trainanti della ripresa.

Le statistiche economiche diffuse dal Corriere della Sera restituiscono la fotografia di una regione in salute, capace di spingere sui mercati esteri, intercettare enormi flussi di visitatori e rinvigorire l’occupazione.

Risultati incassati con entusiasmo dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che commenta la rilevazione rivendicando le scelte programmatiche portate avanti dalla sua amministrazione:

«Il Lazio si muove a un ritmo doppio rispetto alla media nazionale — sottolinea il Governatore —. I dati confermano la forza e la straordinaria reattività del nostro ecosistema economico».

La mappa dei primati: vendite estereto, alberghi pieni e nuovi assunti

I numeri mettono in evidenza tre pilastri fondamentali dello sviluppo regionale:

Involata dell’export: Il consuntivo del 2025 si è chiuso con un balzo del +9,7% nelle esportazioni, un dato decisamente superiore al +3,3% registrato in media sul territorio nazionale;

Turismo e indotto: Nel bilancio dei primi cinque mesi del 2026, la regione ha registrato 11 milioni di arrivi per un totale di circa 25 milioni di pernottamenti. La ricaduta economica stimata sul territorio sfiora la cifra di 15 miliardi di euro;

Mercato del lavoro: Sul fronte occupazionale l’incremento tocca il +5,5%, a testimonianza di una rinnovata fiducia da parte delle imprese.

Rocca: “Premia l’alleanza tra politica e mondo del lavoro”

Nel commentare le performance, Rocca rivolge il proprio plauso alla platea di lavoratori, dirigenti e aziende: «Il nostro grazie va agli imprenditori e a tutto il tessuto sociale e produttivo. Una realtà dinamica, aperta all’innovazione e pienamente in grado di sfidare i competitor esteri»

Un plauso esteso anche alla squadra di governo della Pisana, accreditata dal Presidente di aver sostenuto fin dall’insediamento chi produce ricchezza. «I dati dicono che la direzione imboccata è corretta. La vera partita ora si gioca sul consolidamento: dobbiamo incanalare questa spinta positiva in progetti di investimento stabili, lavoro tutelato e sviluppo uniforme per tutte le province laziali».

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