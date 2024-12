Affitti brevi, il Comune contro il fenomeno dell’overtourism

L’Aula Giulio Cesare ha approvato il 28 novembre un ordine del giorno – presentato dal consigliere capitolino Yuri Trombetti, Presidente della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative – con il quale si chiede al Sindaco ed alla Giunta di redigere, entro quattro mesi, un apposito provvedimento regolamentare delle abitazioni ad uso ricettivo. Tale documento è stato approvato dall’Aula durante la discussione generale sulle Norme Tecniche di Attuazione al PRG.

Il Comune di Roma può stilare ed approvare un proprio regolamento sulla base di tre norme specifiche esistenti: il testo unico sull’edilizia del 2001, la legge regionale del 2022 e le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), che come abbiamo detto sono attualmente in fase di aggiornamento in Campidoglio.

La discussione sulla necessità di avere un regolamento specifico in materia di affitti brevi nasce molti mesi fa, quando ormai ci si rende conto che – soprattutto nel centro storico – si comincia ad assistere ad un fenomeno di svuotamento e desertificazione degli immobili, cosa che va gradualmente (ma costantemente) ad incidere sul tessuto storico della vita sociale dei rioni centrali.

Scopo del documento approvato dall’Aula è quello di applicare criteri più stringenti nei confronti di chi vuole fare impresa trasformando i propri immobili (soprattutto nel centro storico, ma non solo) in bed&breakfast. In molti casi si è assistito negli ultimi anni – e in particolare negli ultimi mesi, in vista dell’imminente Giubileo – ad una trasformazione radicale di quartieri che hanno cominciato ad essere colpiti da un vero e proprio spopolamento, grazie al contestuale aumento degli annunci turistici ed all’incremento dei costi dei canoni d’affitto, che ha costretto molte famiglie a lasciare gli appartamenti e cercare una nuova sistemazione in altre zone, andando così ad incrementare il problema della carenza di affitti nel comune di Roma.

Il Consigliere Trombetti, a margine dell’approvazione ha dichiarato: “Oggi è una giornata importante per la Capitale tutta ed in particolare per i rioni e i quartieri più interessati e devastati dai fenomeni di turistificazione e airbnbficazione. L’ordine del giorno, di cui sono primo firmatario (assieme ai consiglieri Baglio, Palmieri e Melito, n.d.R.) richiede inoltre al Governo di emanare al più presto una legge in grado di contrastare il macroscopico fenomeno degli affitti brevi nonché di fornire maggiori poteri ai sindaci per metterli nelle condizioni di regolamentare il settore della ricettività extra-alberghiera.”

L’ordine del giorno espone anche alcuni numeri che ne evidenziano la necessità: incremento di turisti del 77,5% tra il 2000 e il 2014, aumento delle notti del 46%, aumento del 40% degli annunci per alloggi turisti nel solo periodo 2023-2024, impennata degli affitti fino al 10% dovuta al grande squilibrio tra domanda turistica ed offerta immobiliare.

“Il provvedimento si atterrà ai profili strettamente urbanistici del governo degli usi e delle trasformazioni del territorio, in coerenza con le norme esistenti, incluse le norme costituzionali relative alla proprietà, e attenendosi ai principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione” – continua Trombetti, che conclude “In questo modo non vogliamo vietare niente ma soltanto regolamentare un settore ormai alla deriva. Soprattutto vogliamo restituire la Capitale ai cittadini romani che vivono situazioni di particolare disagio per l’esponenziale aumento della turistificazione, fenomeno noto anche come overtourism“

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.