Quarticciolo, la battaglia per le case popolari: “usiamo i fondi del decreto Emergenze per ristrutturare gli alloggi”

“Trasformare un’emergenza in un’opportunità”. È questa la richiesta che gli attivisti del comitato di quartiere del Quarticciolo hanno portato direttamente all’Ater: utilizzare i fondi del decreto Emergenze – lo stesso che prevede l’applicazione del modello Caivano nel quartiere – per ristrutturare le case popolari e installare ascensori, invece di limitarsi agli sgomberi.

Tutto è iniziato il 12 marzo, quando gli attivisti hanno manifestato sotto la sede di Ater, sul Lungotevere Tor di Nona, in segno di protesta contro le operazioni di sgombero avvenute il 25 febbraio.

Il messaggio era chiaro: mentre molte famiglie vengono allontanate dalle abitazioni, decine di alloggi popolari restano vuoti, in condizioni di degrado e senza assegnazione.

Nella giornata di ieri, giovedì 27 marzo, il comitato ha ottenuto un incontro con il direttore generale di Ater per avanzare la sua proposta: destinare parte delle risorse del Dl Emergenze alla riqualificazione degli alloggi popolari.

“Se si investisse nella ristrutturazione delle case e nell’installazione di ascensori, si potrebbe finalmente assegnare questi alloggi e dare una risposta concreta alle 19mila richieste ancora in attesa”, hanno spiegato gli attivisti al termine della riunione.

Ma il comitato non si è fermato qui. Ha chiesto anche l’istituzione di un tavolo interistituzionale con il Comune di Roma e la Prefettura, per fermare gli sgomberi almeno fino all’ampliamento dei criteri della sanatoria.

Gli attivisti sottolineano che il problema delle occupazioni abusive non può essere trattato alla stregua della lotta alla criminalità e allo spaccio nel quartiere.

Una posizione condivisa dal presidente del Municipio V, Mauro Caliste, che già a fine febbraio aveva scritto al prefetto per chiedere di sospendere gli sgomberi fino all’individuazione di soluzioni alternative per chi è coinvolto.

Sul fronte opposto, la Regione Lazio mantiene una linea più dura. Il presidente Francesco Rocca ha ribadito la necessità di restituire gli alloggi Ater ai legittimi assegnatari:

“Le case popolari non possono essere considerate una merce da occupare. È positivo che si stia procedendo con il recupero del Quarticciolo, ma questo deve avvenire attraverso opportunità sociali, asili nido, attività sportive e il coinvolgimento del terzo settore. La comunità deve essere quella vera, non quella violenta e occupante”.

Il futuro del Quarticciolo, quindi, si gioca su due fronti: da un lato, la richiesta di destinare i fondi emergenziali alla riqualificazione delle case popolari; dall’altro, la determinazione della Regione nel proseguire gli sgomberi.

Resta da capire quale sarà la direzione scelta dalle istituzioni e se il dialogo con Ater porterà a un cambio di rotta.

