Agevolazioni regionali per i caregiver: nuovi problemi legati all’utilizzo del portale

La piattaforma efamily della Regione Lazio torna ad avere (e soprattutto a causare) problemi.

I primi problemi si erano già verificati il 28 novembre, in occasione della richiesta di bonus regionale per gli asili nido. I 4,8 milioni di euro di fondi stanziati per i nidi, a differenza degli importi nettamente superiori di altre regioni, dove si arriva a circa 40 milioni di euro, sono bastati a coprire appena una percentuale minima degli iscritti ai nidi del Comune di Roma, circa il 10% del totale, e a beneficiarne sono stati quei genitori che sono stati fortunati, poiché il sistema ha presentato una serie di disservizi che ne hanno impedito l’accesso o la presentazione della domanda. Tra le proteste di tutti quelli che quindi si sono trovati ad essere esclusi per cause tecniche.

E questi disservizi sono continuati anche ieri. Stavolta in occasione dell’erogazione dei sussidi per la non autosufficienza. Si trattava di un importo complessivo stanziato di 8 milioni di euro, disponibili per sussidi fino a 700 euro mensili per i caregiver.

La tipologia di sussidio era stata illustrata pochi giorni fa da Massimiliano Maselli, assessore regionale all’Inclusione sociale e ai servizi alla persona: “Il buono servizio può essere richiesto da coloro che si prendono cura di familiari non autosufficienti e l’ammontare massimo del buono è pari a 700 euro mensili, per un totale di 12 mensilità“. Maselli in quell’occasione ha elencato il modo di utilizzo dell’incentivo, spiegando che poteva essere utilizzato per pagare le prestazioni di un assistente familiare, l’assistenza domiciliare erogata da enti accreditati, i centri diurni socioassistenziali ed i servizi semiresidenziali autorizzati.

Ma al momento di apertura delle procedure per la richiesta on line, il portale è risultato bloccato per cause tecniche, con pubblicazione successiva di un messaggio, che rinviava ad un nuovo futuro avviso, in cui si leggeva che “l’apertura dello sportello di presentazione delle domande è momentaneamente sospesa su disposizione della Regione Lazio per ulteriori verifiche sulla piattaforma. Al termine delle stesse sarà possibile riaprire la piattaforma e consentire l’accesso per le domande. La nuova data di apertura sarà comunicata quanto prima nelle stesse modalità”

Fortissime le proteste espresse da Abaco, l’Associazione di base dei consumatori: “Senza alcuna spiegazione e trincerandosi dietro incomprensibili problemi tecnici, la Regione Lazio ha bloccato l’avvio delle domande 2025 per i bonus per l’assistenza alle persone non autosufficienti e il finanziamento di quelle già autorizzate per l’anno 2024”, poiché per l’appunto il sistema in questo momento non consente la richiesta di sussidi per l’annualità 2025 né l’erogazione di sussidi richiesti (ed ottenuti) per il 2024 ma ancora non effettivamente erogati.

Proteste ribadite immediatamente anche dalla consigliere PD alla Regione Lazio Eleonora Mattia, vicepresidente della Commissione Regionale per gli affari istituzionali: “Dopo il flop per l’erogazione dei bonus regionali per gli asili nido, oggi (mercoledì 4 dicembre, n.d.R.) è stata la volta del bonus caregiver per le persone non autosufficienti, il cui click day dopo essere già stato sospeso lo scorso 28 novembre e rimandato a martedì 3 dicembre, è stato nuovamente interrotto”

“In questo modo” prosegue la Mattia “chi usufruiva dei rimborsi, non avendo potuto inserire le rendicontazioni di novembre, non potrà riaverli ma dovrà aspettare quasi sicuramente il prossimo anno. Non è proprio il modo ideale per celebrare la Giornata Mondiale delle persone con Disabilità”

“Come per i bonus regionali asili nido, i cui fondi sono stati dimezzati rispetto alla scorsa legislatura passando da 11 a 4,8 milioni esaurendosi così in poche ore a scapito di tanti genitori, anche il bonus caregiver sconta i tagli della Giunta Rocca, con la quale le risorse disponibili sono passate da 20 a soli 8 milioni. Anche in questo caso si sceglie di affidare le sorti delle famiglie delle persone non autosufficienti del Lazio al ‘click day’. Tutto questo è assolutamente inaccettabile.” Questi i motivi alla base dell’interrogazione presentata il 4 dicembre dalla consigliera regionale PD, al fine di adeguare le risorse disponibili ai fabbisogni dei cittadini del Lazio. La necessità sottolineata dalla Mattia è quella di riuscire a coprire almeno le famiglie che presentano le maggiori necessità. “Chi ha bisogno, ha diritto di essere assistito. I diritti non sono una lotteria” ha quindi concluso la consigliera Dem.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.