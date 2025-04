Nucleo edilizia Podere Zara Via Fraconalto, approvata delibera piano esecutivo

Approvata la delibera sul Piano Esecutivo del nucleo di edilizia ex abusiva “Podere Zara Via Fraconalto”, che ricade nel Municipio XIII tra il GRA, Via Monte del Marmo e Via Castino.

Anche in questo caso, come già per altri “Toponimi”, Roma Capitale interviene per il recupero urbanistico dell’area, caratterizzata ad oggi da tessuti edilizi spontanei e residui di aree agricole, con carenze in termini di viabilità, trasporti pubblici, parcheggi, oltre che di luoghi di aggregazione e spazi pubblici.

Il Piano comporta la regolarizzazione urbanistica di una superficie di territorio pari a circa 13 ettari con un numero di abitanti previsti pari a 680, di cui 472 già insediati.

In particolare, le urbanizzazioni primarie previste consistono in strade pubbliche per 2 Km circa, una rete di smaltimento delle acque meteoriche per 1,7 Km circa, spazi di sosta e parcheggi pubblici per 6.000 mq circa, oltre alla sistemazione di spazi di verde attrezzato di quartiere per 3.000 mq circa.

Tali opere saranno realizzate con gli oneri generati dai Permessi di costruire. Per le urbanizzazioni secondarie, con risorse a carico del bilancio comunale, è prevista la sistemazione di aree a verde di quartiere per 6.000 mq circa, e la costruzione di un asilo nido e di una materna da 3 sezioni.

