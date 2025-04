Movida, droga e coltelli: maxi operazione dei Carabinieri a Colleferro e Valmontone

Fine settimana sotto la lente dei Carabinieri. A Colleferro e Valmontone è scattato un vasto controllo del territorio per monitorare la “movida” e prevenire reati legati all’uso di alcol e droga, soprattutto in quelle zone dove, di recente, si sono registrate aggressioni per futili motivi.

Le pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Colleferro si sono concentrate sulle principali arterie stradali e sui locali pubblici più frequentati. Il bilancio dell’operazione parla chiaro: un arresto, due denunce e due segnalazioni alla Prefettura di Roma.

Il sospetto fugge, ma i Carabinieri trovano mezzo chilo di hashish

Durante un normale servizio di perlustrazione a Valmontone, i militari del NORM hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, si è allontanato in tutta fretta.

Un comportamento che ha immediatamente insospettito i Carabinieri. Fermato e perquisito, il 24enne è stato trovato in possesso di sette dosi di hashish nascoste nei pantaloni. Ma non è finita lì.

Nel veicolo dal quale si era appena allontanato, i militari hanno trovato un panetto da 100 grammi della stessa sostanza, mentre nella sua abitazione sono spuntati altri cinque panetti e quattro dosi di hashish, per un totale di oltre mezzo chilo, insieme a 2.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Arrestato in flagranza, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale di Velletri.

Coltello nel cruscotto e rifiuto dell’alcol test: due denunce

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i militari hanno fermato un 60enne di origine filippina. A bordo della sua auto, nascosto nel cruscotto, un coltello a serramanico: per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di arma bianca.

Poche ore dopo, a Valmontone, un 53enne del posto è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Alla richiesta dei Carabinieri di sottoporsi all’alcol test, si è rifiutato. Inevitabile, quindi, la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Cocaina e patente ritirata: due segnalati alla Prefettura

Infine, a Colleferro, nei pressi di alcune aree di aggregazione notturna, i Carabinieri hanno fermato due uomini, un 47enne e un 40enne, trovati entrambi in possesso di una dose di cocaina. Oltre alla segnalazione alla Prefettura, ai due è stata ritirata la patente.

