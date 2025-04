Ostaggi nel cuore della notte: imprenditore e famiglia rapinati nella loro villa a Torrimpietra

Un colpo studiato nei minimi dettagli. Un’incursione notturna che ha trasformato il sonno in un incubo. È successo a Torrimpietra, alle porte di Roma, dove un gruppo di malviventi armati e col volto coperto ha fatto irruzione nella villa di un imprenditore romano di 53 anni, tenendo in ostaggio lui, e la sua famiglia.

Sono da poco passate le 3:30 del mattino, il silenzio avvolge la zona residenziale immersa nel verde, poco distante dalla villa di Maria Sole Agnelli, già presa di mira da una banda lo scorso gennaio con modalità inquietantemente simili.

In pochi istanti i malviventi sono entrati nella villa, sorprendono l’intera famiglia nel sonno e costringendola con la forza ad alzarsi, legando tutti. Cercando la cassaforte, i soldi, gli oggetti di valore.

Per lunghi, interminabili minuti, in quella casa si sono respirati solo attimi paura. Ma nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Ottenuto il bottino, si sono poi dileguati nel buio, lasciandosi alle spalle il caos e il terrore.

A indagare sull’ennesimo assalto in villa sono i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Roma, che stanno incrociando elementi e testimonianze, anche con il supporto delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

L’ipotesi più accreditata è che si tratti di una banda organizzata, forse la stessa che ha colpito negli scorsi mesi con dinamiche analoghe.

Nel frattempo, tra i residenti torna a crescere la preoccupazione. “È il secondo episodio in pochi mesi, non ci sentiamo più al sicuro nemmeno a casa nostra”, racconta uno dei residenti di zona.

