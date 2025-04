Regione Lazio, firmato protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali con l’UGL

Nel pomeriggio di oggi, il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha firmato insieme con il segretario dell’UGL del Lazio, Armando Valiani, il protocollo d’intesa per attivare un sistema di relazioni sindacali innovativo, volto a condividere le rispettive conoscenze dei bisogni emergenti del territorio, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese, affinché gli interventi e gli investimenti pubblici siano sempre più efficienti.

L’obiettivo è quello di aprire la strada a un nuovo modello di relazioni che veda la partecipazione attiva delle forze sociali, come soggetti portatori di una nuova progettualità in diversi ambiti.

Le parti condividono l’intento di ridurre le disuguaglianze di qualsiasi genere e tipo e lavorare alla creazione di occupazione stabile e di qualità.

L’accordo prevede, infatti, un continuo e costante coinvolgimento reciproco per definire un modello di partecipazione e interlocuzione su settori strategici di interesse regionale, come la sanità, le infrastrutture, i fondi del Pnrr, l’agricoltura, le reti di impresa, l’internazionalizzazione, il Giubileo del 2025, la sicurezza sul lavoro, il welfare, la formazione e l’ambiente.

Le interlocuzioni potranno divenire operative attraverso tavoli tematici con l’obiettivo di affrontare specifiche problematiche, come, ad esempio, le crisi produttive/occupazionali territoriali, attivando provvedimenti innovativi di carattere legislativo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.