Martedì 8 aprile 2025 18ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Proseguono gli incontri, presso l’A.P.S. Filippo Meda, sita nell’omonima via, al civico 147, del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Martedì, 8 aprile 2025, alle ore 17.15, ci sarà la 18ª lezione che si svolgerà in due parti, con un occhio sia sulle vicende attuali che su quelle del passato.

Parte prima

Riguarderà le decisioni del Presidente Trump di applicare i dazi sui prodotti provenienti dall’estero e i mutamenti sociali ed economici con l’avvento dei robot.

Ambedue le cose potrebbero sconvolgere, rispettivamente, i primi l’economia dei paesi colpiti dai dazi e i secondi il mondo del lavoro, con la sostituzione dei lavoratori con i robot, che non fanno sciopero, possono lavorare a costo zero senza sosta, non si ammalano, ecc..

Come reagire a queste situazioni?

Il professore Saccà cercherà di dare risposte esaustive, per quanto possibile.

Seconda parte

Si parlerà del futuro della civiltà umanistica, che si tende a trascurare. Dimenticando la storia, la cultura e l’arte che essa ha determinato nel corso dei secoli e che ci sono state tramandate, che non vanno assolutamente dimenticate.

