Trullo, incendio in cantina: coppia intossicata dal fumo salvata dai vigili del fuoco

Il sole stava per calare su Roma quando una densa colonna di fumo ha iniziato a sollevarsi sopra i tetti del quartiere Trullo, attirando l’attenzione e la preoccupazione dei residenti.

Erano passate da poco le 19:00 di giovedì 3 aprile, quando è scattato l’allarme in via di Vigna Girelli: un incendio era divampato all’interno di una cantina, e il fumo aveva già invaso la villetta sovrastante.

All’interno dell’abitazione, una coppia di coniugi era rimasta intrappolata, sorpresa dal fumo denso che in pochi istanti aveva saturato le stanze.

La chiamata al 112 ha messo in moto una macchina dei soccorsi rapida ed efficace: quattro squadre dei vigili del fuoco, ambulanze del 118 e i carabinieri della stazione Trullo si sono precipitati sul posto.

I due coniugi sono stati raggiunti e messi in salvo, seppur in stato di intossicazione da fumo. Sono stati poi accompagnati in codice giallo all’ospedale Umberto I: le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Nel frattempo i pompieri hanno dato il via a un lungo e delicato intervento di spegnimento. A rendere complesse le operazioni, il notevole quantitativo di legna presente nella cantina, che ha alimentato le fiamme, e l’intenso fumo che rendeva difficile muoversi all’interno.

Secondo i primi accertamenti, tra le cause più probabili dell’incendio ci sarebbe un corto circuito provocato da un apparecchio elettronico.

