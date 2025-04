Scuole dell’infanzia, pubblicate graduatorie anno scolastico 2025-2026

Il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale ha pubblicato le graduatorie definitive della Scuola dell’Infanzia Capitolina per l’anno scolastico 2025-26.

Fino al 24 aprile sarà possibile procedere con l’accettazione online del posto, pena decadenza.

Come consultare le graduatorie

È possibile consultarle utilizzando il servizio online raggiungibile al seguente percorso Servizi > Scuola > Scuola dell’Infanzia > Iscrizioni Scuole Capitoline dell’Infanzia – Graduatorie.

Per visualizzare il punteggio attribuito e la posizione in graduatoria nelle strutture scolastiche prescelte, è necessario inserire il codice fiscale di chi ha presentato la domanda online e quello del minore. Rispetto alla graduatoria provvisoria, possono risultare modifiche nella posizione, a seguito dell’accoglimento di ricorsi motivati presentati per la revisione del punteggio.

Per i minori che risultano ammessi occorre procedere con l’accettazione, esclusivamente online, dal 4 al 24 aprile 2025, pena la perdita del posto, secondo le modalità indicate a pagina 8 dell’Avviso Pubblico.

Potrà effettuare l’accettazione unicamente il genitore/esercente la responsabilità genitoriale che ha presentato la domanda di iscrizione. Prima di procedere con l’accettazione consultare con attenzione le istruzioni contenute nella pagina del bando sopra indicata.

Al momento dell’accettazione del posto dovrà essere corrisposto un importo di 50 euro, che sarà successivamente scomputato dal pagamento delle quote contributive dovute per la ristorazione scolastica in base al valore ISEE.

Il pagamento non è dovuto per chi richiede l’iscrizione a una sezione a tempo antimeridiano e per i minori per i quali ricorrono le condizioni per l’esenzione in base al valore dell’ISEE, che dovrà essere autocertificata in fase di accettazione.

In applicazione delle norme sulla Privacy, come nel caso delle graduatorie provvisorie, è possibile vedere in “chiaro” esclusivamente il nome e cognome del minore per il quale è stata presentata la richiesta di iscrizione, mentre gli altri nominativi presenti in graduatoria sono sostituiti da codici alfanumerici.

Le graduatorie definitive sono consultabili online fino al 24 aprile 2025. Oltre tale termine, continueranno a essere comunque disponibili presso le sedi municipali (contattare l’ufficio competente del Municipio di riferimento, email e numeri di telefono a pagina 23 dell’Avviso Pubblico).

Nota: L’attivazione delle sezioni è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.

Contatti e assistenza

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimento, occorre contattare unicamente gli uffici municipali di riferimento presenti anche a pag. 23 dell’Avviso Pubblico.

Consulta le GRADUATORIE.

