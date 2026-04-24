Al 79° GP della Liberazione fra gli Allievi vince Davide Sdruccioli, fra gli Esordienti Diego Della Polla

Il primo dei due Lazio Bike Days firmati Terenzi Sport Eventi, iniziato col successo di Deon tra gli Juniores, è proseguito con le competizioni pomeridiane.

Fra gli allievi si impone Davide Sdruccioli

Nel DPiù Liberazione protagonisti gli Allievi, sulla distanza di 60 chilometri, la gara ha fatto registrare una partecipazione da record (ben 48 squadre e 184 partenti) e, per il secondo anno di fila, un dominio marchigiano.

Se lo scorso anno aveva trionfato Alessiani della Zero24, quest’anno ad alzare le braccia al cielo capitolino è Davide Sdruccioli della Recanati Marinelli Cantarini, che trova accanto a sé sul gradino più basso del podio il compagno Riccardo Pierangelini. In mezzo a loro, 2° essendosi aggiudicato lo sprint del gruppo, Samuele Matteini dell’Orobia Biassono.

Dopo un paio d’iniziative personali presto riassorbite (Stefano Alessiani, che ha provato a emulare il fratello Gabriele, e Gabriele Montesin della Feralpi Monteclarense) sembrava che si potesse giungere in volata, ma approfittando dell’ennesimo strappetto nell’ultimo giro sono andati via a braccetto Gabriele Leo (Cambike) e appunto Sdruccioli, che a due chilometri dall’arrivo se n’è andato per la sua strada.

Seconda vittoria nella stessa settimana per il corridore di Senigallia, campione marchigiano di ciclocross, che nel giro di una settimana ha conquistato il Trofeo della Liberazione di Chiaravalle e oggi il monumentale Liberazione di Roma.

Questo il suo commento a caldo: “Ho dato tutto per andar dietro a Leo e, quando ho capito che non poteva collaborare, ho deciso di partire per conto mio. E pensare che il nostro piano gara prevedeva che io avrei dovuto fare la volata e Pierangelini avrebbe dovuto anticipare…”

Diego Della Polla vince fra gli Esordienti

Gialla la maglia della Recanati Marinelli Cantarini, gialla la maglia del vincitore del DPiù Liberazione Allievi, verde invece la maglia che ha indossato infine Diego Della Polla (Coltano Grube) aggiudicandosi il VF Costruzioni Liberazione Esordienti.

Sul circuito ridotto da 5 km (anziché i tradizionali 6) percorso per 6 giri, quindi 30 km in totale, il talento toscano si è unito all’azione decisiva promossa a metà gara da Niccolò Coletta (Cesaro Neri Lucchini) e Thomas Vitaloni (Ciclistica 2000 Litokol) ai quali si è unito nell’ultima tornata Giuliano Salimbeni (Il Pirata Sama) che però ha pagato lo sforzo allo sprint, finendo in quarta posizione leggermente distanziato. Già vincitore del Memorial Cavorso il mese scorso a Pontassieve, Della Polla ha preceduto, nell’ordine, Vitaloni e Coletta: “Quando ho visto partire Coletta e con lui Vitaloni, ho deciso di scattare anch’io perché sapevo che era la fuga giusta” ha spiegato.

Il migliore tra gli Esordienti 1° anno è stato Enrico Ciccarese (Leo Constructions) giunto 23° al traguardo. Nella stessa gara hanno inoltre corso venti ragazze.

Le due corse di oggi pomeriggio hanno costituito una prestigiosa tappa del GP Ciclismo Oggi e Domani, la challenge a cura del gruppo di volenterosi e appassionati Ciclisti ieri, oggi e domani che racchiude eventi Esordienti e Allievi di cinque regioni del Centro-Sud.

Attualmente è in corso il Liberazione Amatori, con oltre 200 partecipanti a chiudere uno splendido 24 Aprile.

DOMANI 25 APRILE LA GIORNATA CLOU CON IL CALEFFI LIBERAZIONE WOMEN E IL 79° GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE UNDER 23

Domani ci attende la giornata clou del 25 Aprile: alle 9 prenderà il via il Caleffi Liberazione Women, quinta tappa della Coppa Italia delle Regioni femminile. Saranno 16 giri dello storico circuito di Caracalla per un totale di 96 chilometri.

Attesissimo il duello tra giovani stelle d’Italia tra Chantal Pegolo (Isolmant Premac Vittoria) e Giada Silo, unica italiana di una UAE Adq piena di U23: le due atlete hanno fatto incetta di successi nella categoria Juniores e, da compagne di Nazionale, si sono piazzate rispettivamente seconda e quinta lo scorso anno ai Mondiali giovanili in Ruanda.

Ci sarà però un’altra azzurra di prestigio: Gaia Tormena, sei volte iridata nella mountain bike Eliminator, unica atleta italiana del team Torelli. Sarà invece Giorgia Vettorello, reduce da due annate nel World Tour, l’unica italiana del neonato club francese Devoluy Region Sud.

Tra le cicliste di provenienza estera menzioniamo, tra le tante, l’olandese Sofie Van Rooijen, la più esperta in una UAE giovanissima e, a proposito di esperienza, la lituana Rasa Leleivyte (Aromitalia Vaiano) pronta a misurarsi ancora una volta col circuito di Caracalla a 37 anni.

Senza dimenticarci, per la Continental elvetica Nexetis, con Nika Bobnar e Jasmin Liechti che a inizio marzo hanno vinto le classiche croate di Umago e Porec.

Saranno in totale 16 le squadre (10 italiane e 6 straniere, tra cui la Nazionale ucraina) per un centinaio di atlete iscritte.

Ma sarà solo l’inizio di un sabato di grande ciclismo per tutti, che prevederà anche il Liberazione Kids per i più piccoli, la Bike4Fun – Pedalata e Camminata del Dono e dei Donatori, la “gara regina” degli uomini Under 23 e il gran finale podistico.

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