Al Pigneto nasce il murale che celebra gli 80 anni della Vespa: un maxi-tributo d’autore in via Fortebraccio

Una corsa romantica a fil di gas tra i tetti e le cupole della Capitale, immersi nella luce calda e dorata del tramonto romano, in sella al simbolo più puro e riconoscibile del Made in Italy su due ruote.

Il quartiere Pigneto si conferma uno dei laboratori a cielo aperto più dinamici della street art romana e si regala un nuovo, imponente omaggio alla città e ai suoi miti senza tempo.

In via Fortebraccio, su una grande parete cieca trasformata in tela d’artista, è comparso in queste ore un murale che celebra l’ottantesimo anniversario della nascita della Vespa e il legame viscerale che unisce lo scooter della Piaggio alla Città Eterna.

Il maxi-dipinto urbano porta la firma del noto illustratore Federico Epis ed è stato realizzato come fiore all’occhiello visivo per accompagnare il conto alla rovescia verso “Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon”, il mega-raduno internazionale che a fine giugno richiamerà all’ombra del Colosseo migliaia di collezionisti, club e appassionati da ogni angolo del globo.

Tra cinema e contemporaneità: la favola di “Vacanze Romane” si fa moderna

La composizione di Epis regala a Roma un’immagine sospesa tra la memoria storica e la freschezza della quotidianità.

Al centro del murale, due giovani attraversano il tessuto cittadino a bordo di un modello celebrativo di Vespa, mentre alle loro spalle si staglia uno skyline capitolino immediatamente riconoscibile, dove i profili dei monumenti emergono con forza evocativa.

L’ispirazione estetica affonda a piene mani nelle atmosfere della Dolce Vita e nell’epoca d’oro del cinema italiano — impossibile non pensare alla Gregory Peck e Audrey Hepburn di Vacanze Romane — ma la rilettura grafica rifiuta la trappola della nostalgia passatista.

Il tratto è grafico, pulito, decisamente contemporaneo: una fotografia attuale dello spirito di libertà e leggerezza che da otto decenni identifica il marchio italiano nel mondo.

La luce del tramonto e la rigenerazione degli spazi pubblici

Nato dalla collaborazione tra il brand ed Outdoora — realtà da sempre in prima linea nella valorizzazione dei linguaggi creativi negli spazi pubblici e nella rigenerazione dei quartieri — il progetto vuole essere un manifesto di cultura popolare integrato nell’arredo urbano.

Nelle intenzioni del suo autore, il murale della Magliana e del Pigneto prende forma da un’interpretazione intimista dei pomeriggi romani:

«Una relazione costruita attraverso scorci familiari e quella particolare atmosfera crepuscolare che sembra rallentare il tempo — spiega Epis — trasformando un semplice tragitto urbano in un’esperienza da ricordare».

Con questo intervento, la street art del quadrante est della Capitale si arricchisce di una tappa fondamentale, unendo due brand globali che hanno scritto la storia del costume.

Da una parte Roma, con il suo fascino eterno, dall’altra la Vespa, compagna di viaggio di intere generazioni, capace ancora oggi di colorare i muri e le strade della città.

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