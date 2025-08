Al San Camillo Forlanini nasce il nuovo Portale del Paziente

Una sanità pubblica più moderna, vicina alle persone e accessibile con un semplice click: è questa la direzione intrapresa dall’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma con il lancio ufficiale del Portale del Paziente, il nuovo sportello virtuale pensato per semplificare l’accesso alla documentazione sanitaria.

Un sistema innovativo, fruibile online in totale sicurezza tramite SPID, che consente ai cittadini di consultare e ricevere i propri documenti clinici da casa, eliminando code e spostamenti.

Il Portale permette di scaricare cartelle cliniche, referti di Pronto Soccorso, certificati post-dimissione e molto altro ancora, con un’interfaccia progettata per essere intuitiva, trasparente e facilmente navigabile.

Un sistema di tracciamento avanzato accompagna l’utente in ogni fase del processo, mentre procedure guidate semplificano le richieste anche nei casi in cui la documentazione non sia già disponibile online.

Una delle funzionalità più importanti riguarda la gestione degli accessi da parte di genitori, caregiver o tutori legali. Il Portale consente, ad esempio, a un genitore di richiedere e consultare la documentazione sanitaria del proprio figlio minorenne in modo legittimo e tracciato.

Non si tratta di una semplice delega, ma di un accesso diretto e autorizzato in quanto esercente la responsabilità genitoriale. In modo similare, tutori o legali rappresentanti possono accedere ai documenti delle persone assistite, sempre nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Per l’ospedale, il Portale rappresenta un importante passo avanti anche in termini di efficienza interna. L’eliminazione della carta, la riduzione dei flussi allo sportello fisico e l’automazione delle notifiche consentono di ottimizzare tempo e risorse, con benefici concreti sia per il personale sanitario che per l’ambiente. Il tutto in un contesto digitale sicuro, protetto da autenticazione SPID e sistemi OTP a garanzia dei dati sensibili.

“Con il Portale del Paziente vogliamo offrire ai cittadini uno strumento semplice, sicuro e soprattutto utile. Non si tratta solo di digitalizzazione, ma di un cambio culturale: la sanità pubblica deve essere alla portata di tutti, e questo è un passo concreto in quella direzione” dichiara Arcangelo Devanna, Direttore UOC Sistemi Informatici.

Con questa iniziativa, il San Camillo Forlanini ribadisce la propria missione: rendere la sanità pubblica più umana, più smart, più vicina.

