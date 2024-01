Al Shabab-Roma: Alle 17:45 la gara amichevole a Riyad

Oggi Mercoledì 24 Gennaio 2024 alle 17:45 italiane si gioca la gara amichevole Al Shabab-Roma, a Riyad in Arabia Saudita. Daniele De Rossi ha lasciato a casa Dybala, oltre a Mancini e Huijsen, arruolando diversi giovani della Primavera. La scomoda trasferta, che arriva a metà settimana a quattro giorni dalla partita di Salerno, servirà al nuovo allenatore per effettuare alcuni test e rodare il suo sistema di gioco. La gara amichevole non è certamente una novità dell’ultima ora ma rientra in un accordo commerciale tra il club capitolino e i propri sponsor: l’intesa con il Riyadh Season, tra gli sponsor nuovi dei giallorossi prevedeva anche una partita amichevole in terra araba da giocarsi durante questa stagione.

Le probabili formazioni di Al Shabab-Roma:

La Roma, non potrà fare turn over per motivi di accordi commerciali ma nel corso della partita sicuramente opterà per diversi cambi, in vista del prossimo appuntamento contro la Salernitana in campionato.

AL SHABAB (4-2-3-1): Kim; Al Sabiyani, Sharari, Santos, Al-Harbi; Kanabah, Cuellar; Al-Muwallad, Banega, Carrasco; Diallo.

All. Biscan.

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Golic, Llorente, Zalewski; Pellegrini, Paredes, Bove; Pagano, El Shaarawy; Lukaku.

All. De Rossi.

Dove vedere Al Shabab-Roma in diretta TV:

L’incontro amichevole di oggi delle 17:45 tra la formazione araba Al Shabab e la nuova Roma di De Rossi non avrà copertura televisiva.