Al Teatro Golden debutta “La ciliegina sulla torta”

Nella vita di ogni ragazzo ci sono giorni speciali e unici, pronti a rimanere scolpiti nella memoria: il primo bacio, la prima volta, la prima serata folle con gli amici… Poi ci sono degli eventi particolari ugualmente importanti a cui non si può proprio legare un bel ricordo.

Al Teatro Golden, dal 4 al 14 gennaio 2024, arriva “La ciliegina sulla torta”, la nuova commedia scritta e diretta da Diego Ruiz con Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e con Adelmo Fabo.

C’è un particolare giorno, una specifica esperienza legata quasi sempre ad una figuraccia di dimensioni apocalittiche: la presentazione della fidanzata ai propri genitori. Ogni ragazzo sa che la madre sarà piena di sorrisi e che cercherà di essere simpatica e alla mano, ma ogni ragazzo sa che la madre vedrà in quella ragazza la propria nemica giurata con cui combattere una guerra lunga una vita intera. Il padre sarà condiscendente e insolitamente spiritoso, ma sappiamo bene che quel padre sta solo cercando di arginare lo tsunami che di lì a poco si potrebbe scatenare. Cosa succede se la fidanzata è molto più grande? Una commedia un po’ sfacciata e piccante quella che porta la firma di Diego Ruiz, che offre lo spunto per aprire anche una finestra esilarante sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne.

“La Ciliegina sulla Torta” è una commedia divertente e uno spettacolo allegro, ma non spensierato perché i protagonisti saranno sempre sull’orlo di una crisi di nervi e lo spettatore riderà e rifletterà sugli imprevisti e le sorprese che la vita porta in serbo per ognuno di noi.

