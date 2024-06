L’Ultimo weekend di Giugno nella Capitale, celebra la festa di San Pietro e Paolo. Ecco cosa fare in città

Ultimo weekend di giugno, il weekend di San Pietro e Paolo. Il meteo promette bene: temperature elevate ma non eccessive, perfette per una giornata al mare o in piscina, oppure per una piacevole passeggiata tra le vie della Capitale, magari tra festival musicali ed enogastronomici. Questo fine settimana, Roma celebra i suoi Santi patroni con una serie di eventi che accontenteranno tutti i gusti.

Non mancheranno i concerti, ovviamente, così come le serate di cinema all’aperto, ormai un appuntamento imperdibile delle estati romane. Ci sarà spazio per i bambini, il divertimento e le danze. Se stai pianificando il tuo weekend, ecco tutti gli eventi imperdibili per sabato 29 e domenica 30 giugno a Roma e dintorni.

Cinema all’aperto:

“Legalità, lavoro, giustizia sociale: testimonianze” e proiezione di “Scusa Italia” a Trastevere (sabato)

e proiezione di “Scusa Italia” a Trastevere (sabato) “Fargo” di Joel & Ethan Coen alla Cervelletta (sabato)

di Joel & Ethan Coen alla Cervelletta (sabato) Maratona “Boris” con alcuni episodi della stagione 2 e 3 a Tor Sapienza (domenica)

con alcuni episodi della stagione 2 e 3 a Tor Sapienza (domenica) “Diarios de motocicleta” di Walter Salles a Valle Aurelia (sabato)

di Walter Salles a Valle Aurelia (sabato) Serata per famiglie con “Shark Tale” a Valle Aurelia (domenica)

Musica:

“Melodie in Villa” con concerti gratuiti a Villa Pamphilij e Villa Lazzaroni (domenica)

con concerti gratuiti a Villa Pamphilij e Villa Lazzaroni (domenica) Calcutta in concerto all’Ippodromo delle Capannelle (domenica)

in concerto all’Ippodromo delle Capannelle (domenica) Punk in Park con band storiche e emergenti del panorama punk italiano a Cinecittà World (sabato)

Divertimento:

Aqua World festeggia la sua prima stagione da parco indipendente con musica, animazione e giochi (sabato)

festeggia la sua prima stagione da parco indipendente con musica, animazione e giochi (sabato) Radio Globo sbarca a MagicLand con musica, animazione e gadget (sabato)

sbarca a MagicLand con musica, animazione e gadget (sabato) Festival del Cibo di Strada a Fiumicino con foodtruck, birre, musica e artisti di strada (dal 28 al 30 giugno)

a Fiumicino con foodtruck, birre, musica e artisti di strada (dal 28 al 30 giugno) “Fiesta Latina incontra l’Italia” a piazza San Giovanni Bosco con specialità gastronomiche latinoamericane e italiane (dal 28 al 30 giugno)

Tradizioni:

Palio del Velluto di Leonessa con giochi, spettacoli di fuoco, musici e giullari (dal 28 al 30 giugno)

con giochi, spettacoli di fuoco, musici e giullari (dal 28 al 30 giugno) TTSFood a Civitavecchia con 20 street chef che si sfideranno con piatti della tradizione e specialità insolite (dal 28 al 30 giugno)

Famiglie:

“Il Parco dell’immaginario” a Villa Bonelli con giochi di strada, di movimento e precisione, laboratori d’arte e letture ad alta voce (sabato)

a Villa Bonelli con giochi di strada, di movimento e precisione, laboratori d’arte e letture ad alta voce (sabato) “Se il nonno diventa un gatto – raccontami una storia” a Villa Bonelli (domenica)

a Villa Bonelli (domenica) “Giochi al Parco” a Villa Bonelli con animazione diffusa, truccabimbi, teatrino di marionette, baby dance e giochi di squadra (domenica)

a Villa Bonelli con animazione diffusa, truccabimbi, teatrino di marionette, baby dance e giochi di squadra (domenica) Visite guidate e laboratori didattici all’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano (sabato e domenica)

Altri eventi:

Samar Festival a Saracinesco con residenza d’artista sul tema del tempo (domenica)

a Saracinesco con residenza d’artista sul tema del tempo (domenica) Sagra della Frittura a Vallerano con melanzane, patate, zucchine, baccalà, salvia, fiori di zucca fritti e tanto altro (dal 28 al 30 giugno)

a Vallerano con melanzane, patate, zucchine, baccalà, salvia, fiori di zucca fritti e tanto altro (dal 28 al 30 giugno) Retro Festival a Terracina con musica swing, workshop, dibattiti, lezioni di Lindy Hop e Solo Jazz, DJ set, ed esibizioni di artisti (dal 27 al 30 giugno)

