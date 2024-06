Torre Spaccata, rassegna estiva di concerti e spettacoli teatrali

Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, l’APS “È tutta scena”, l’APS “Piccoli Cantori di Torre Spaccata” , la Compagnia “Il

Teatro del Lunedì”, la Casa Sociale delle Persone Anziane e del Quartiere, con la partecipazione straordinaria del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, sono lieti di presentare una rassegna culturale diffusa, interamente gratuita e pensata per un pubblico da 0 a 99 anni! Ci saranno spettacoli teatrali, concerti, letture e narrazioni, un cartellone di appuntamenti “sotto le stelle” che nei mesi di giugno, luglio e settembre animerà alcune serate del nostro quartiere.

Grazie a questa collaborazione si è pensata una rassegna di spettacoli che intende far conoscere e valorizzare le compe-

tenze e i talenti coltivati da tanti nostri concittadini di tutte le età e anche far vivere in maniera ‘originale’ diversi luoghi quotidiani del nostro quartiere.

Siamo fermamente convinti che la cultura sia uno degli strumenti più potenti di arricchimento educativo e sociale, perché rafforza l’identità dei luoghi e i legami tra persone, promuovendo comunità coese e solidali attraverso il sano protagonismo e la relazione tra le persone, favorendo il confronto intergenerazionale e offrendo un ‘punto di vista’ diverso rispetto alla consolidata immagine dei quartieri periferici come “quartieri dormitorio” o “luoghi di degrado”.

Per concludere ci piace sottolineare che, vista la particolare toponomastica che contraddistingue il quartiere di Torre Spaccata, abbiamo cercato di esaltare quel tratto di ‘romanità’ che ci rende orgogliosi discendenti di una cultura – a volte arguta a volte indolente – che ha caratterizzato da sempre il carattere del popolo romano.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA:

– Sabato 22 giugno ore 21 presso il Circolo ricreativo “La Torraccia” Via Marco Stazio Prisco 42,

l’APS “È tutta scena” presenta la commedia in due atti: A proposito di DOC.

– Giovedì 4 luglio ore 21 preso il Parco “dei Romanisti” (Via Cornelio Sisenna),

l’APS “Piccoli Cantori di Torre Spaccata” presenta: “Ce risemo” ovvero “La storia di Francesco che guardava

sempre con occhi di meraviglia”.

– Venerdì 12 luglio ore 20,30 presso il Parco all’interno dell’ex ENAOLI (Via di Torre Spaccata 151),

il Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, presenta una Serata di poesie romanesche.

– Venerdì 19 luglio ore 21 presso il Giardino ai piedi della Torre di San Giovanni (“Torraccia”),

l’APS “È tutta scena” presenta la commedia in due atti Pane, latte e lacrime.

– Venerdì 13 settembre ore 21 presso il Parco Mancini (ingresso Via Augusto Lupi), la Compagnia “Il Teatro del Lunedì” presenta: A proposito si…letture sceniche.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

AGGIORNAMENTI SULLE PAGINE SOCIAL DELLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE.

