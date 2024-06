Massimiliano Bruno: nuovo direttore del Teatro Parioli Costanzo

Massimiliano Bruno assume la direzione del Teatro Parioli Costanzo di Roma, portando con sé un bagaglio di esperienza e un legame profondo con il luogo. “Prendere in mano la direzione di questo storico teatro – afferma Bruno – significa fare un salto nel passato, ma contemporaneamente nel presente.

Qui ho debuttato 25 anni fa con Paola Cortellesi e sono stato ospite del Maurizio Costanzo Show diverse volte. Il mio legame con questo spazio è davvero molto forte”.

Commedia e giovani al centro della nuova stagione:

La mission del Teatro Parioli Costanzo, sottolinea Bruno, rimane la commedia, genere che ha sempre caratterizzato il suo percorso artistico. Tra gli obiettivi principali del nuovo direttore c’è quello di avvicinare i giovani al teatro: “Voglio portare i giovani a teatro – dichiara – perché credo che questo luogo possa essere un punto di riferimento importante per la crescita culturale e personale”.

La stagione 2024/25 si aprirà il 30 ottobre con lo spettacolo “Buongiorno papà” di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, con protagonista Raoul Bova. Tra le novità, i “Lunedì del Parioli”: serate speciali dedicate alla musica, alla danza e alla recitazione, con la possibilità per chiunque di esibirsi sul palco per 15 minuti.

Ogni sera si esibiranno sei artisti e a fine serata il pubblico premierà la performance più originale. La serata del 24 marzo sarà dedicata ai vincitori delle date precedenti.

Un curriculum di tutto rispetto:

Massimiliano Bruno, classe 1970, ha esordito alla regia nel 2011 con il film “Nessuno mi può giudicare” con Paola Cortellesi e Raul Bova, vincendo il Nastro d’argento per la miglior commedia.

È autore, regista e interprete della trilogia di film “Non ci resta che il crimine”, “Ritorno al crimine” e “C’era una volta il crimine”, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Gianmarco Tognazzi ed Edoardo Leo. Tra i suoi lavori come sceneggiatore figurano “Notte prima degli esami” e “Maschi contro femmine”. È inoltre autore di numerose opere teatrali.

Con la sua esperienza e il suo entusiasmo, Massimiliano Bruno è pronto a dare una nuova linfa vitale al Teatro Parioli Costanzo, trasformandolo in un luogo di incontro per appassionati di teatro, giovani e non solo.

