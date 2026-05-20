Al Teatro Vascello, “I padri della sposa” con i Matt’Attori

C’è un teatro che non si limita a intrattenere. Un teatro che emoziona, fa ridere, unisce le persone e, soprattutto, riesce a trasformare ogni applauso in un gesto concreto di solidarietà. È quello dei Matt’Attori, la compagnia guidata da Guido Lomoro, che dal 26 al 31 maggio 2026 tornerà sul palco del Teatro Vascello con il nuovo spettacolo “I padri della sposa”.

Da quattordici anni questa straordinaria realtà romana dimostra come il teatro possa diventare molto più di uno spettacolo: un motore di speranza capace di finanziare ospedali, scuole, centri di formazione e progetti sanitari in Africa.

Dietro il sipario, infatti, vive un impegno autentico che nel tempo ha contribuito alla costruzione di un centro di formazione professionale in Benin, al sostegno della Nave Ospedale Elpis – che porta cure nelle zone più isolate dell’Africa e del Madagascar – e alla realizzazione di strutture odontoiatriche tra Zanzibar e Madagascar.

Ma il vero miracolo dei Matt’Attori nasce ogni sera sul palco, nell’energia contagiosa di una compagnia capace di trasformare la passione in qualcosa di profondamente umano. Un gruppo affiatato di attori e attrici che porta in scena entusiasmo, talento e generosità, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza fatta di emozioni sincere e risate liberatorie.

“I padri della sposa”, liberamente ispirato al celebre musical “Mamma Mia” di Catherine Johnson, promette di conquistare ancora una volta il pubblico romano.

L’adattamento e la regia di Guido Lomoro guidano una macchina teatrale brillante e perfettamente orchestrata, in cui ogni elemento contribuisce a creare magia: dalla recitazione alle scene, dai costumi alle musiche, fino all’instancabile lavoro delle maestranze dietro le quinte.

Sul palco si alterneranno Laura Barluzzi, Ludovica Farnetani, Roberto Farnetani, Arianna Gioia, Roberto Giunti, Marco Lomoro, Leonardo Mennuni, Manuela Renzulli, Flavia Rosati, Mario Rosati, Gaia Tradico, Giorgia Tradico e Alessandra Zomparelli, interpreti capaci di dare vita a personaggi vivaci, ironici e travolgenti. Fondamentale anche il contributo dell’aiuto regia Monica Ferrari, delle scene curate da Daniela Santolini e dei costumi realizzati da Alessandra Zomparelli, che arricchiscono lo spettacolo di colore, ritmo ed eleganza.

La storia si svolge nella suggestiva isola greca di Kalokairi, dove la giovane Sophie, prossima al matrimonio, decide di invitare segretamente tre uomini appartenenti al passato sentimentale della madre Donna, nel tentativo di scoprire chi sia il suo vero padre.

Da qui prende vita una girandola di equivoci, colpi di scena, momenti romantici e comicità irresistibile, in un crescendo di emozioni che trascina il pubblico dall’inizio alla fine.

E il pubblico romano, ancora una volta, ha risposto con entusiasmo: le prevendite stanno registrando numeri importanti e la replica di giovedì 28 maggio è già sold out. Un segnale chiaro dell’affetto che negli anni si è creato attorno a questo progetto artistico e solidale.

Perché assistere a uno spettacolo dei Matt’Attori significa fare molto più che trascorrere una serata a teatro. Significa sostenere concretamente chi ha bisogno, credere nella forza della cultura e riscoprire il valore di una comunità che si mobilita attraverso l’arte.

In un tempo spesso segnato da divisioni e superficialità, i Matt’Attori ricordano che il teatro può ancora essere un luogo capace di cambiare le cose. Un sorriso alla volta.

Informazioni e repliche

Teatro Vascello

Programmazione:

Martedì 26 maggio – ore 21.00

Mercoledì 27 maggio – ore 21.00

Giovedì 28 maggio – ore 21.00 (Sold Out)

Venerdì 29 maggio – ore 21.00

Sabato 30 maggio – ore 18.00

Domenica 31 maggio – ore 18.00

Biglietto: 20 euro

Prenotazioni: 338 8397145

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